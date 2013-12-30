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مشروع لحفر الآبار وزراعة نباتات عطرية بمناطق حلايب وشلاتين

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مشروع لحفر الآبار وزراعة نباتات عطرية بمناطق حلايب وشلاتين مشروع لحفر الآبار وزراعة نباتات عطرية بمناطق حلايب وشلاتين

أ. ش.أ

عقد أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر اليوم مؤتمرا لتنفيذ أعمال مشروع تمكين سبل المعيشة وخلق أصول ثابتة للمجتمعات الهشة بجنوب المحافظة.

وأعلن المحافظ - خلال المؤتمر - أنه تم التصديق على تخصيص 762 مليون جنيه للتنمية الشاملة فى منطقة الجنوب، وأن الدولة قامت بواجبها، وقال "إننا لابد أن نقوم نحن الآخرين بواجبنا من تنفيذ هذه التنمية بطريقة صحيحة كى تستغل هذه الأموال فى المشاريع الصحيحة وتخلق فرص عمل كثيرة لأبنائنا، على أن تكون المرحلة الأولى حفر آبار وإنشاء الصوب والوقوف على أماكنها ومساحتها حتى يعتمد أهالينا بالمنطقة على الزراعات لإعانتهم على المعيشة، أما المرحلة الثانية فسوف تبدأ بالسدود والخزانات وأماكنها".
> وأضاف المحافظ "أنه سوف يرسل إلى إدارة المياه بالقوات المسلحة كى تعمل فى هذه المنطقة "مشيرا إلى أن المحافظة تعمل حاليا على دراسة ما تم من حفر آبار سابقة، مضيفا أن النباتات العطرية والطبية لها أولوية بالمحافظة، وذلك لأن هذه مشاريع مستقبلية تتهافت عليها شركات الأدوية.

وأصدر المحافظ تعليماته بضرورة عمل دورات تدريبية فى كيفية الزراعة السليمة وغيرها حتى تقوم المشاريع على أسس علمية سليمة، مطالبا وزارة الزراعة بإسناد التنفيذ إلى جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة والاستعانة بأهالى المنطقة للاسترشاد بهم.

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