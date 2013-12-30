الاخوان :سامى عنان يقود مفاوضات مع الدولة العربية للضغط على النظام المصرى للتصالح معنا

قال مصدر بتحالف دعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسى انه جارى التفاوض مع الفريق سامى عنان المرشح المحتمل للرئاسة و الذى تؤيده جماعة الاخوان الارهابية لاستغلال علاقته بالدول العربية للضغط على النظام فى مصر و محاولة التصالح مع الجماعة و قال المصدر ان سفر عنان الى السعودية قد يكون بسبب ذلك من جانبه أكد الناشط السلفي والقيادي بالجبهة السلفية المهندس أحمد مولانا:" أن الفريق سامي عنان هو الوجه الحنون الذي سيعود إلى مصر بعد انتهاء مرحلة تكسير العظام ليحاول تدشين مرحلة المصالحة".

وأضاف عبر موقع التواصل -تويتر- "قد سبق سفره الحالي للسعودية إغلاق باب المفاوضات وتجميد أموال الجمعيات الخيرية ووصف الإخوان بالجماعة الإرهابية وعودة البطش الدموي"

شبكةعيونالإخبارية

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