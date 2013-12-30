وزير الاستثمار: 628 مليون دولار استثمارات سعودية في مصر منذ 25 يناير

كتب : عبد العزيز المصري وبهاء محمد وحسن عثمان ومحمد الدعدع الإثنين 30-12-2013 15:24

قال أسامة صالح، وزير الاستثمار، إن الاستثمارات السعودية لم تتوقف منذ ثورة 25 يناير، حيث وصلت حتى الآن إلى 628 مليون دولار.

وأضاف "صالح" خلال حفل تدشين الجمعية السعودية المصرية أمس أن الاستثمارات العربية تنظر إلى السوق المصري على أنه سوق واعد، وتستعد لضخ رؤوس أموال جديدة في عام 2014.

من جانبه قال سلطان الدويش، رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المشترك، إن الجمعية تهدف بالتعاون مع المجلس إلى مضاعفة حجم الاستثمارات بين مصر والسعودية، مشيرا إلى أنه يتوقع الوصول بحجم الاستثمارات المتوقعة بين مصر والسعودية إلى 200 مليون دولار خلال 2014.

وأضاف "نتكاتف حكومة ومستثمرين من أجل هدم جميع العقبات لزيادة الاستثمارات في مصر، ولدينا إيمان بقدرة مصر على الاستقرار، ولن ولم يكن لدينا قلق على مستقبل مصر، وتم تقديم مقترحات للحكومة المصرية بشأن العقبات التي تواجه المستثمرين العرب ووجدنا من المسئولين الحاليين رغبة قوية لحل جميع العقبات".

وأوضح "الدويش" أن الاستثمارات الجديدة ستكون في جميع القطاعات، خاصة البنوك والزراعة والصناعة والاتصالات، وأن بلاده على رأس الاستثمارات الأجنبية في مصر بإجمالي 7.2 مليار دولار وفقاً لإحصائيات وزارة الاستثمار المصرية.

وقال عبدالحميد أبو موسى، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك، إنه لابد من إزالة العوائق القانونية أمام الاستثمارات الأجنبية، خاصة العربية لجذب المستثمرين إلى السوق المصري.