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الإحصاء: 18.6% انخفاضاً فى عدد نزلاء الفنادق فى عام حكم «مرسى»

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الإحصاء: 18.6% انخفاضاً فى عدد نزلاء الفنادق فى عام حكم «مرسى» الإحصاء: 18.6% انخفاضاً فى عدد نزلاء الفنادق فى عام حكم «مرسى»
عدد الفنادق والقرى السياحية فى عام 2012 انخفض بنسبة 7.4% عن عام 2011 بسبب الاضطرابات السياسية

كتب : ماهر هنداوى ومحمد الأبنودى الإثنين 30-12-2013 15:41

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى التقرير السنوى الصادر اليوم بمناسبة انتهاء عام 2013، عن انخفاض عدد نزلاء الفنادق وعدد ليالى الإقامة خلال عام 2012 فى عهد حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، بسبب الاضطرابات والمستجدات السياسية التى شهدتها منذ ثورة 25 يناير وما تبعها من تداعيات أثرت سلباً على قطاع السياحة بصفة عامة وقطاع الفنادق بصفة خاصة، حيث بلغ عدد النزلاء 9.7 مليون نزيل عام 2012 مقابل 12 مليون نزيل عام 2011 بنسبة انخفاض قدرها 18.6٪ وبمعدل انخفاض قدره 41.8% عن عام 2010.

وأكد التقرير أن عدد ليالى الإقامة للنزلاء والسياح بالفنادق خلال عام 2012 بلغ 34 مليون ليلة مقابل 39.6 مليون ليلة عام 2011 بنسبة انخفاض قدرها 14.1٪ وبمعدل انخفاض قدره 39.7%، بالمقارنة بعام 2010. وأشار التقرير إلى أن إجمالى عدد الفنادق والقرى السياحية والفنادق العائمة بلغ 1223 فندقاً عام 2012 مقابل 1321 فندقاً فى 2011، بنسبة انخفاض قدرها 7.4٪، فى حين لم يصل ذلك إلى معدل عام 2010 الذى بلغ 1433 فندقاً بنسبة انخفاض قدرها 14.7%، بينما بلغ عدد غرف الفنادق 130 ألف غرفة فى عام 2012 مقابل 140 ألف غرفة فى 2011 بنسبة انخفاض قدرها 7.1٪، وبمعدل انخفاض قدره 15.1% عن عام 2010.

وأضاف تقرير الإحصاء أن عدد أسرة الغرف والجناحات بالفنادق بلغت 242 ألف سرير عام 2012 مقابل 254 ألف سرير عام 2011 بنسبة انخفاض قدرها 4.7٪، وبمعدل انخفاض قدره 14.4% عن عام 2010.

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