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فريق طبي بمستشفى قنا الجامعي ينجح في علاج مريضة بحالة حرجة بجهاز “اليزاروف”

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فريق طبي بمستشفى قنا الجامعي ينجح في علاج مريضة بحالة حرجة بجهاز “اليزاروف” فريق طبي بمستشفى قنا الجامعي ينجح في علاج مريضة بحالة حرجة بجهاز “اليزاروف”

مستشفى قنا الجامعي

 

نجح فريق طبي بقسم العظام بالمستشفي الجامعي بقنا برئاسة الدكتور هشام الرفاعى رئيس قسم العظام بالمستشفي فى علاج مريضة من دولة  تبلغ من العمر -70عام- كانت تعانى من كسر غير ملتئم بالساق اليسري مع وجود التهابات صديدية مزمنة وتسوس فى عظام الساق وجرح ملتهب .

وأكد الرفاعي ان المريضة كانت تعانى من كسر تم تثبيته بواسطة شريحة ومسامير وتم ازالة الشريحة لحدوث التهابات شديدة بها وتم عمل اكثر من اربع عمليات جراحية لتنظيف الجرح وظلت المريضة طريحة الفراش لمدة سنة ونصف ، وأضاف اننا استخدمنا جهاز حديث ومثبت خارجى (اليزاروف) لتثبيت الكسر وعمل تطويل للعظام لتعويض قصر العظام واستخدمت احدث الطرق الحديثة لمعالجة هذه الالتهابات  بوضع مضاد حيوى موضعى باسفنجة طبية تم استيرادها من المانيا ، كما أكد ان المريضة تماثلت الشفاء .

وأضاف الرفاعي ان قسم العظام نجح منذ شهر ولأول مرة فى معالجة كسر الفقرات العنقية فى الحوادث لمريضة من دشنا كما تم اجراء عملية الانزلاق الغضروفى فى العنق عن طريق قفص عنقى حديث بالثلاث مستويات .

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