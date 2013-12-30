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استبعاد انتقال صانع ألعاب تشيلسي إلى يوفنتوس

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استبعاد انتقال صانع ألعاب تشيلسي إلى يوفنتوس استبعاد انتقال صانع ألعاب تشيلسي إلى يوفنتوس

أ ش أ - نفى باتريك دى كوستر وكيل اللاعب البلجيكى الدولى كيفين دى بروين التكهنات التى ثارت بقوة فى الفترة الاخيرة عن قرب انضمام اللاعب الى يوفنتوس حيث قال انه لم يتم اتخاذ اى خطوات محددة فى هذا الصدد بعد .

وكان صانع العاب تشيلسى البالغ من العمر 22 عاما قد شارك فى ست مباريات فقط خلال الموسم الحالى مع البلوز بعد انضمامه الى ستامفورد بريدج على سبيل الاعارة قادما من فيردر بريمن الالمانى غير أن الكثير من الشائعات ثارت مؤخرا حول رغبته فى الانتقال لناد اخر يتيح له فرصة اللعب بصورة اكثر انتظاما قبيل نهائيات كأس العالم القادمة فى البرازيل .

غير أن دى كوستر قال فى تصريحات ادلى بها لشبكة توتويوفى " أن دى بروين مرتبط بتعاقد مع تشيلسى حتى عام 2017 ولذا فإن ادارة هذا النادى هى التى يحق لها ان تتخذ القرار النهائى بشأن مستقبله ".

ثم أضاف قائلا " نحن نرتبط بعلاقة جيدة مع المسئولين فى ستامفورد بريدج ولذا فإننى واثق من اننا سوف نتوصل معهم الى اتفاق بشأن الوضع الامثل لكيفين ونرى ما الذى يمكن ان يحدث فى يناير " .

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فيديو اليوم السابع