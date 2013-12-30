هاينكس يعتقد أن بايرن ميونيخ على أعتاب ' عقد من النجاحات '

(إفي) - أعرب يوب هاينكس، المدير الفني السابق لنادي بايرن ميونيخ، عن ثقته بأن الفريق البافاري يقف على أعتاب "عقد" من النجاحات.

وقال هاينكس في مقابلة نشرتها مجلة (كيكر) الرياضية الألمانية اليوم الاثنين "فريق بمعدل الأعمار والمهارة والاحترام الذي يتمتع به بايرن، لا يزال أمامه عقد متميز".

ورحل المدرب المخضرم (68 عاما) عن منصبه نهاية الموسم الماضي، بعدما قاد بايرن إلى ثلاثية تاريخية في بطولة الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا، معلنا اعتزاله التدريب.

وقال المدير الفني السابق عن الفريق الذي يتولى تدريبه حاليا الإسباني بيب جوارديولا "لا أرى أي فريق في أوروبا أفضل من بايرن، إنه قوي بالدرجة الكافية ليبقى الرقم واحد في الأعوام المقبلة".

وعلى مستوى دوري البوندسليجا، لا يرى هاينكس أيضا من يمكنه التأثير على هيمنة بايرن، بالنظر إلى أن الأخير "ناد يتمتع ببساطة بمهارة أخرى، عناصره رائعة".

ويرفض هاينكس العودة إلى التدريب لأنه بعد نحو 50 عاما من الارتباط بعالم كرة القدم "لابد في لحظة ما من قول كفى، وهناك حياة بعيدا عن كرة القدم".

وأخيرا قال هاينكس، المرشح لجائزة أفضل مدرب في الموسم الماضي من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إن الأمر لا يتعلق بـ"جائزة تقدم كل يوم"، مشيرا إلى أنه "سيقبل الجائزة" إذا ما فاز بها.