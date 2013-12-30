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الأمن يفض مسيرة للإخوان بالفيوم ويلقى القبض على 6 منهم

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الأمن يفض مسيرة للإخوان بالفيوم ويلقى القبض على 6 منهم الأمن يفض مسيرة للإخوان بالفيوم ويلقى القبض على 6 منهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالفيوم من فض مسيره نظمها أعضاء من تنظيم الإخوان وأنصارهم مخالفة لقانون التظاهر الجديد، بقرية دار السلام فى مركز شرطة طامية .

فيما تم القبض على 6 من العناصر الإخوانية أحدهم سمكرى متهم باقتحام وحرق مركز شرطة طامية وسرقة محتوياته والمقبوض عليهم كل من "عمرو. ر.ا" 25 سنة عامل و"محمد. خ.م" 29 سنة صاحب محل بقالة و"محمد ج.س.س" 32 سنة صاحب مطعم و"سعد. ع.ب" 63 سنة بالمعاش و"شريف. ع. م" 50 سنة مدير مكتب الصيانة و"عصام. م.ع" 25 سنة سمكرى، أحيل المتهمون إلى النيابة التى تولت التحقيق.

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