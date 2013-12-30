فوز الدكتور جمال سلامة بمنصب عميد كلية تجارة السويس

أعلن الدكتور محمد الروبى، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات منصب عميد كلية التجارة بجامعة السويس، فوز الدكتور جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية بمنصب العميد، بحصوله على 9 أصوات من أصل 13 صوتًا، وحصول الدكتور عبد العاطى لاشين أستاذ الإدارة المرشح الثانى على هذا المنصب على 4 أصوات.

كان الدكتور حامد مرسى أستاذ الاقتصاد، وعميد كلية التجارة السابق، قد تقدم باستقالته فى سبتمبر الماضى لرئيس جامعة السويس؛ مبررا ذلك بأنه يريد التفرغ لدراسته العلمية للطلاب.

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