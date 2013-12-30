بالصور .. شرم الشيخ تحتفل بأعياد” الكريسماس”

ربما تبالغ الفنادق والمنتجعات السياحية في تعليق الانوار والزينة ومجسمات بابا نويل التي تملا الفنادق لكى تطوى عام 2013م عام عصيب مر على القطاع السياحي بشرم الشيخ وكل المدن السياحية بجنوب سيناء ، انخفضت به الاشغالات السياحية لأدنى معدلاتها ، والتي لم تشهدها السياحة في جنوب سيناء قبل ثورة 25 يناير وازدادت عقب ثورة 30 يونيو.

و تحتفل شرم الشيخ برأس السنة الميلادية وسط إجراءات أمنية مشددة تنشر بكثافة داخل المناطق السياحية بالكلاب البوليسية الكمائن الثابتة والمتحركة وكاميرات المراقبة التي يتم تعميمها بكل أنحاء شرم الشيخ ، واغلقت بعض الشوارع المؤدية للهضبة ومقر مديرية الامن .

وقالت الدكتورة هبة زهران الخبيرة السياحية ورئيسة لجنة الموارد بغرفة المنشآت الفندقية ان العاملين السياحة عانوا كثيرا عقب ثورة 25 يناير و30 يونيو خلال ثلاث سنوات عجاف ، خسر القطاع السياحي تضرر المستثمرين ورجال الاعمال وانخفض دخل العاملين بالسياحة نتيجة انخفاض الحركة السياحية ، مشيرا الى رغم فرح العاملين بالسياحة بانتهاء نظام حكم الاخوان في ذلك العام ، ولكنه مر بحلوه ومره وف انتظار عام 2014 الذى سوف يشهد نهضة سياحية بعد الغاء حظر السفر لشرم الشيخ من كل دول العالم.

من جانبه أكد هاني سليمان أمين عام غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء ان الاشغالات في أعياد الكريسماس 50% مشيرا إلى ان جميع الفنادق تحتفل برأس السنة والميلادية ، بالإضافة ان غرفة المنشآت تعد لقداس عالمي في كنيسة السمائيين للمسيحيين الشرقيين يوم 7 يناير القادم.

وأضاف سليمان ان شرم الشيخ أفضل حالا من المدن الأخرى حيث ان المدن السياحية” طابا ونويبع ودهب وسانت كاترين” لم تصل للمعدل المتوسط في أعياد الكريسماس.

وأضاف أحمد صابر مدير بشركة سياحية انه لا يوجد أي احتفالات بشرم الشيخ في أعياد رأس السنة الميلادية ولم نشهد الا تشديدات وكمائن أمنية في كل مكان شملت غلق بعض الطرق الرئيسية.

وقال أحمد غباشى رئيس ائتلاف دعم السياحة بشرم الشيخ ان شرم الشيخ امنة بشكل كامل وتشهد احتفالات بكل الفنادق برأس السنة الميلادية.