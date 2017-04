من هم أبرز المشاهير الذين رحلوا في العام 2013؟

في الأول من يناير، رحلت المغنية Patti Page عن عمر 85 عاماً، أذكر من أشهر أغانيها Tennessee Waltz و ?How Much Is That Doggie in the Window.

في 7 يناير، توفي المخرج David R. Ellis عن عمر الـ 60 بظروف غامضة في جنوب أفريقيا، من أشهر أفلامه Final Destination 2 و Snakes on a Plane.

في 21 يناير توفي السيناريست والمخرج Michael Winner عن عمر 77 عام ومن أشهر أفلامه سلسة Death Wish التي كانت من بطولة Charles Bronson.

في 29 مارس رحل الممثل Richard Griffiths عن عمر 65 عاماً والذي أدّى دور Vernon Dursley في سلسلة أفلام Harry Potter.

في الرابع من أبريل رحل الناقد السينمائي الشهير Roger Ebert عن عمر 70 عاماً.

في 19 يونيو، رحل الممثل James Gandolfini الذي عرف من خلال تأديته شخصية Tony Suprano في السلسلة التلفزيونية The Sopranos عن عمر 51 عاماً.

وتوفي في 13 يوليو الممثل الشاب Cory Monteith الذي أدّى دور Finn Hudson في مسلسل Glee والذي رحل عن عمر 31 عاماً.

في 22 يوليو رحل الممثل Dennis Farina عن عمر 69 عاماً ومن أبرز أفلامه أذكر Saving Private Ryan و Out of Sight.

في 13 أغسطس رحلت الممثلة Karen Black عن عمر 74 عاماً والتي ترشحت عام 1971 لجائزة أوسكار أفضل ممثلة في دور مساعد عن فيلم Five Easy Pieces.

في 20 أغسطس رحل الكاتب Elmore Leonard عن عمر 87 عاماً والذي تم إقتباس رواياته أمثال Get Shorty و Out of Sight الى الشاشة الكبيرة.

غيّب الموت أيضاً في 27 أكتوبر الموسيقي Lou Reed عن عمر 71 عاماً

في 30 نوفمبر رحل الممثل Paul Walker عن عمر 40 عاماً والذي عرف من خلال دوره في سلسلة أفلام Fast & Furious

في 14 ديسمبر غيّب الموت الممثل Peter O’Toole عن عمر 81 عاماً والذي أدّى شخصية Thomas Edward Lawrence في فيلم Lawrence of Arabia.