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جيسيكا ألبا أو إيفا لونغريا .. أيهن الأجمل باللون الفوشي ؟

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جيسيكا ألبا أو إيفا لونغريا .. أيهن الأجمل باللون الفوشي ؟ جيسيكا ألبا أو إيفا لونغريا .. أيهن الأجمل باللون الفوشي ؟

إيفا لونغريا و جيسيكا ألبا من أجمل نجمات هوليوود و أكثرهن أناقة ، تتميز كل واحدة منهن بذوق مميز وستايل فريد ، ولكنهن اتفقن على ارتداء اللون الفوشي في إطلالتين مختلفتين .
اختارت الممثلة الأنيقة إيفا لونغريا أن ترتدي فستاناً قصيراً باللون الفوشي المشرق عند ظهورها في شوارع لوس انجلوس ليلة البارحة وقد اختارت أن تنسق إطلالتها مع حذاء كلاسيكي وحقيبة باللون الأسود . أما جيسيكا ألبا فاختارت هذا اللون في لوك ساحر لسهرة أنيقة بحيث اختارت فستان ملكي من ريم عكرا لتنسقة مع مجوهرات مميزة بأحجار كريمة .
في أي الإطلالتين ظهر اللون الفوشي بشكل أجمل ؟

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سيدتي