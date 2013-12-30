6 إطلالات لسهرة رأس السنة من محررات سيدتي نت

6 إطلالات متنوّعة، اختارتها لك محررات سيدتي نت لإطلالتك في ليلة رأس السنة، تابعيها في ما يأتي:

خلود



عشقي للفساتين السوداء القصيرة خارج عن السيطرة، إذ أرتديها في كلّ مناسبة، وفي كلّ يوم .. في إطلالة رأس السنة، أردت أن تكون الإطلالة مميّزة نوعاً ما، فاخترت فستاناً أسود مميّزاً وبراقاًمن Miu Miu ، ثمّ زدت من بريق الإطلالة باختيار حذاء احتفاليّ أنيق باللونين الذهبيّ والأسود منDsquared2 .. وأكملت اللوك بأقراط ذهبية جميلةمن Artisan.

في ما يخصّ المكياج، اخترت لوناً ورديّاً فريداً من Dior ليُضيف إلى اللوك لمسة عصرية مميّزة. ثمّ أضفت اللمسة الأخيرة بأكثر من طبقة من الماسكرا السوداءمن Estee Lauder لتعطي مفعولاً إضافياً.

ميرنا



في هذا الشهر من كلّ عام، أختار إطلالة مميّزة لاستقبال العام الجديد. وغالباً ما أختار الفساتين السوداء، سواء أكانت قصيرة أم طويلة، مع مكياج دخاني. لكنني اليوم قرّرت تغيير أسلوبي قليلاً، من الفساتين إلى Over All، إذ اخترت واحداً من مجموعة Kardashian مع جاكيت فضيّ من نفس المجموعة. أما حذائي فاخترته بلون أسود منLouboutin، وبكعب متوسط. زيّنت إطلالتي بأقراط فضيّة من Diane Kordas، أما مكياجي فسيكون عبارة عن أي لاينر وأحمر شفاه أحمر من Mac . أخيراً، سأضع طلاء أظافر أحمر من Chanel.

رانيا



أنا من محبات اللون الأزرق بكلّ تدرّجاته؛ ولذلك اخترته لتلوين إطلالتي في سهرة رأس السنة، ونسّقته مع اكسسوارات ذات لون أسود، تترك المجال لإبراز لمعان الباييت. وقد تضمنت إطلالتي: ثوب من الباييت من Herver Leger، حذاء ذو كعب مرتفع من Christian Louboutin، حقيبة صغيرة للسهرات باللون الأسود من Bottega Veneta ، ساعة مرصّعة بالماس منRalph Lauren، أقراط للأذنين من Oscar de la Renta.

ولمكياجي اخترت ظلالاً بتدرّجات ثوبي، من Clinique، وأي لاينر باللون الأسود من Bobbi Brown.

سميرة



ثياب السهرة لا تقبل الخطأ أبداً، لأنها الفرشاة والألوان، التي أرسم من خلالها صورتي في عيون الآخرين. لذا كنت متأنية في اختيار إطلالتي هذه، ما جعل اختياري يقع أخيراً على فستان سهرة أسود من قماش الدانتيلا، من تصميم Vera Wang؛ وأنا أعرف جيّداً أنّ هذا اللون هو "ملك السهرات" بلا منازع، كما أنّ التزيينات الفضية عند الرقبة تعفيني من مهمّة اختيار العقد. وكي أنعش الطلة، اخترت حذاءً أحمر ذا كعب عالٍ، من Versace، وحقيبة "كلاتش" حمراء اللون، من Chanel . ولأنني أحبّ المجوهرات البسيطة، اخترت خاتماً فضياً بلونين، من تصميم Vivienne Westwood، وساعة فضيّة من D&G. أما على صعيد المكياج، فأعتقد أنّ طلاء الشفاه الأحمر القاني يمكن أن ينسجم كثيراً مع لون الفستان الأسود، كما أنّ ماسكرا Clinique تزيد من جمال العينين. وأخيراً، كان عطر Repetto هو بصمتي الأخيرة التي تعلن عن مزاجي وشخصيّتي.

زينب



مناسبة رأس السنة ليست بعادية؛ وكي تنسّقي إطلالة مناسبة لهذا النهار الاستثنائي، لا بد لك من أن تراعي أنها ليلية وتدوم لساعات، كما لا بد لك من أن تكوني مرتاحة. اخترت فستاناً قصيراً باللون الأسود من Roberto Cavalli، وحذاء مرصّعاً بالأحجار الفضيّة والزيتيّة من Antonio Berardi.

أضفت إلى هذه الإطلالة خاتماً من Erickson Beamo، وحقيبة يد من Sylvia Toledano. أما للمكياج فأحمر الشفاه من Ilia، والبلاش من Laura Mercier، والعطر هو Flaura By Gucci.

رولا



في استقبال العام الجديد، وددت أن أختار إطلالة لافتة وهادئة في الوقت نفسه. لذا كان خياري فستان بتصميم ناعم من "سي اتش باي كارولينا هيريرا" CH by Carolina Herrera باللون الأحمر، مع إكسسوارات كلاسيكية باللون الأسود، كحذاء "فيرساتشي" Versace وأقراط "سواروفسكي" Swarovski البرّاقة مع حقيبة من الجلد الأسود اللماع من "جيمي شو" Jimmy Choo. ولكي أضيفي بعض اللمسات اللافتة، اخترت هذه الساعة من "فان كليف أند أربلز" Van Cleef&Arpels. وبالتأكيد كان الختام مع طلاء الأظافر الأحمر من "تشاينا غلايز" China Glaze، وهو خياري المفضّل للسهرات.