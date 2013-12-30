إطلالة نجمات عام 2013... بتوقيع Naeem Khan

على مدى شهور عام 2013 الذي نعيش أيّامه الأخيرة، كانت ثياب المصمّم الأمريكي ـ الهندي Naeem Khan البالغ من العمر 55 عاماً حاضرة بقوة على السجّادة الحمراء، تتألق بها أجساد النجمات، هنّ: Brittany Snow وKate Walsh وNicole Richie وKaty Perry وسواهن كثيرات. والمتابع لعروض هذا المصمّم، الذي يحتلّ حيّزاً مهمّاً في مفكرة أسبوع نيويورك للموضة، يُدرك مدى إخلاصه للموروث الهنديّ ولأيّام طفولته وصباه التي تشبّعت بالألوان والجمال والتراث الغنيّ، بفضل نشأته في كنف عائلةٍ، كان الأب والجدّ فيها من أشهر المصمّمين، الذين يقدّمون أجمل الثياب للأمراء ونخب المجتمع في الهند. وقد كانت ورشة العائلة الخاصّة بالخياطة والتطريز وحياكة وصبغ الأنسجة هي المكان المفضّل لديه، وهو ما شجّعه على اتخاذ القرار بالدخول إلى عالم الأزياء منذ سنّ مبكرة. وفي أمريكا، التي هاجر إليها، أطلق Naeem Khan الماركة التي تحمل اسمه في عام 2003، ودخل عالم الشهرة بسرعة كبيرة، وكانت ثيابه حاضرة، ليس على السجادة الحمراء فحسب، وإنما في أعمال فنية شهيرة، مثل Sex & the City وDreamgirls. ولعلّ ما يميّز ثيابه هو سحر الخطوط الشرقية، التي تبرز جمال وغموض المرأة، مع حزمة من الألوان الجريئة، إضافة إلى اللون الأسود الساحر، في الوقت الذي لا يُمكننا أن نُغفل فنون الزخرفة والتطريزات المنمّقة والمهارات اليدويّة والخامات والأنسجة المصنّعة في الورش الصغيرة، وهذا ما يحوّل كلّ قطعة ثياب إلى عمل فنيّ قائم بذاته.

وقد عدنا إلى الأرشيف الخاصّ بموقع "سيدتي نت" لعام 2013، واخترنا لك مجموعة من إطلالات النجمات في أوقات ومناسبات مختلفة من هذا العام، ولكن بتوقيع واحد هو Naeem Khan.

سيعجبك أيضاً:

عالم الأزياء الراقية يرحب بالمصممة بشرى جرار

تعرّفي إلى مجموعة ريم عكرا لما قبل خريف 2014