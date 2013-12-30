وزير الداخلية يبعث تهنئة للرئيس ورئيس الوزراء ووزير الدفاع بمناسبة رأس السنة

بعث اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ببرقيات تهنئة لرئيس الجمهورية, و الدكتور رئيس مجلس الوزراء, والفريق أول عبدالفتاح السيسى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير اللدفاع والإنتاج الحربى، والقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين والصف والجنود والخفراء والمجندين بوزارة الداخلية، بمناسبة الإحتفال بحلول العام الميلادى الجديد.

حيث بعث اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية برقية تهنئة للمستشار عدلى منصور “رئيس جمهورية مصر العربية” بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد، جاء بها يشرفنى وهيئة الشرطة مع حلول العام الميلادى الجديد أن نتقدم لسيادتكم بأصدق التهانى وأسمى الأمانى داعين الله تعالى أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد، إننا نبدأ عاماً جديداً بكل الثقة والرجاء فى غدٍ أفضل ومستقبل مشرق يحمل لمصرنا الغالية أملاً وعملاً مخلصاً لمزيد من التقدم والتنمية ، وملتزمين بالوفاء لرسالة الأمن النبيلة التى شرفنا الله بحملها والنهوض بها.

حفظ الله مصر الكنانة وهيأ لها مزيداً من الأمن واليمن والتقدم، وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية برقية تهنئة للدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الإحتفال بذات المناسبة، جاء بها: مع بداية العام الميلادى الجديد يطيب لى وهيئة الشرطة أن نتقدم لسيادتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات، إننا نستقبل العام الميلادى الجديد بكل الإيمان واليقين فى مستقبل مشرق حافل بالجهد والبناء يدفعنا بكل ثقة وإعتزاز نحو دعم مناخ الأمن ومسيرة التنمية سائلين المولى العلى القدير أن يبارك جهودكم وأن يسدد خطاكم للوفاء بمسئولياتكم الوطنية، حفظ الله مصر الكنانة وهيأ لها مزيداً من الرفعة والتقدم والنجاح، وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول عبدالفتاح السيسى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير اللدفاع والإنتاج الحربى بمناسبة الإحتفال بذات المناسبة، جاء بها: يطيب لى وهيئة الشرطة مع حلول العام الميلادى الجديد أن نبعث لسيادتكم والأخوة والأبناء قادة وضباط وأفراد القوات المسلحة بأصدق التهانى وأطيب الأمنيات، إننا نستقبل معكم عاماً جديداً يحمل بعون الله لمصرنا الحبيبة أملاً وعملاً مخلصاً يستلهم القيم الشامخة والمبادئ الراسخة فى وجدان الشعب وضمير الأمة من أجل غدٍ مشرق ومستقبل أفضل سائلين المولى العلى القدير أن يحفظ قواتنا المسلحة الباسلة درعاً لمصر ودعماً لقوتها، حفظ الله مصر الكنانة وهيأ لها ولقواتنا المسلحة الباسلة مزيداً من الرفعة والتقدم والنجاح .. وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين والصف والجنود والخفراء والمجندين بوزارة الداخلية بمناسبة الإحتفال بذات المناسبة، جاء بها: يطيب لى ونحن نستقبل العام الميلادى الجديد أن أبعث إليكم وإلى الأخوة والأبناء من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين والصف والجنود والخفراء والمجندين بأصدق التهانى وأطيب التمنيات، إننا إذ نعتز بكل الجهود المتفانية والتضحيات الغالية التى يقدمها رجال الشرطة من أجل الوفاء لرسالة الأمن النبيلة وإنتصاراً لقيم الحق والعدل ، فإننا نتطلع فى العام الجديد إلى المزيد من اليقظة والتصميم فى مواجهتنا الأمنية الحاسمة ضد كل من يحاول أن يعبث بأمن الوطن وسلامة المواطنين، حفظ الله مصر الكنانة وجعل عامها الجديد عام خير وبركة وإزدهار ، وكل عام وأنتم جميعاً بخير.