الفريق السيسي ضيف عمرو عبد الحميد في أولى حلقات “الحياة اليوم” 7 يناير

يستضيف الإعلامي عمرو عبد الحميد، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، في أولى حلقات النسخة الجديدة من برنامج «الحياة اليوم»، يوم 7 يناير المقبل.

وكانت قناة الحياة قد أعلنت عن تقديم عمرو للبرنامج، بدلا من شريف عامر الذي انتقل مؤخرا إلي شاشة mbc مصر ليقدم برنامج “يحدث في مصر”.

وقالت مصادر في قناة الحياة إن الحوار سيكون مسجلاً، ويعد هذا أول حوار تلفزيوني للفريق السيسي مع قناة عربية، وكان السيسي قد أجرى حوارات صحفية مع المصري اليوم، ومع رؤساء تحرير صحف خليجية، وصحفيون أجانب في واشنطن بوست الأمريكية.