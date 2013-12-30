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محمد بن راشد يطلق وسم #شكراً_خليفة

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محمد بن راشد يطلق وسم #شكراً_خليفة محمد بن راشد يطلق وسم #شكراً_خليفة

اطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاة الله" وسم #شكراً_خليفة تقديراً وشكراً وعرفاناً لرئيس الدولة صاحب الجهود والمبادرات التي لامستنا جميعاً،
> ودعا سموه  شعب الإمارات الصغير والكبير للمشاركة في شكر هذا الرجل صاحب الفضل  وقائد المسيرة ورئيس دولتنا الحبيبة.


> وقال سمو على صفحتة الشخصية في "تويتر" "الإخوة والأخوات تعودنا في الرابع من يناير من كل عام الغاء احتفالات يوم الجلوس ..واستبدالها بحملة نتوجه فيها بالشكر لفئة مهمة في المجتمع ،في هذا العام سيكون تقديرنا وشكرنا وعرفاننا لصاحب الجهود والمبادرات التي لامستنا جميعا ..الشكر لرئيس الدولة خليفة بن زايد.


> وقال:"  نشهد على أن خليفة بن زايد محب لجميع أبناء وطنه..عطوف على صغيرهم قبل كبيرهم ..متابع لاحتياجاتهم ..قريب من قلوبهم جميعا"


> واضاف :"بعد رحيل زايد طيب الله ثراه وقف وقفة الرجال ..وتحمل المسئولية بإخلاص واقتدار، وقاد الإمارات لمراحل جديدة من التطور العالمي"


> وقال:"  أدعو شعب الإمارات .. الصغير والكبير .. لمشاركتي في شكر هذا الرجل .. صاحب الفضل  وقائد المسيرة .. ورئيس دولتنا الحبيبة"


> "شاركوني بصورة ..أو عبارة ..أو قصير ..أو تحية من القلب لرئيس الدولة حفظه الله .. نريد أن نقول له جميعا بصوت متوحد."

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