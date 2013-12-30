مواطن يزوج أبنته بدرهم واحدا فقط

شهدت مدينة العين ، حادثة زاوج تستحق الثناء والتقدير ، لما تحمله من دلالات وقيم مثل أصيله ،وتعتبر من أغرب وأجمل الحالات ، سيما وانها الحالة الأولى ، فقد فاجأ المواطن أحمد سيف سعيد الظاهري ، أفراد اسرته ،وضيوفه الذين جاءوا من دبي يتقدمهم المواطن جمعة خليفة السويدي، ومعه جاهة وجهاء عائلته ليتقدموا بطلب يد ابنة احمد لأبنهم الشاب خليفة ، وبحضور المأذون الشرعي ، فبعد المراسم المعتادة وتقدم والد الشاب خليفة بالطلب ،رد عيهم والد الفتاة بالموافقة والأيجاب ، بعد ان استأذن ابنته التي وكلته .



> وعندما طلب المأذون تحديد مبلغ المهر المقدم ،طلب والدا لفتاة ،مبلغا لم يكن بحسبان الجميع، ،حيث حدد درهما واحدا فقط مهرا مقدما مقبوضا لأبنته ،فصمت الجميع غير مصدقين المفاجأة وتمت قراءة الفاتحة وكتب عقد القران الرسمي بمعرفة المأذون الذي دون كافة المعلومات في نسخة العقد الذي ينص على ان مقدم عقد الزواج درهما واحدا مقبوضة ،فيما المؤخر فقط 50 الف درهم لأقرب الأجلين . وسط فرحة ومباركة الجميع لهذه المبادرة الطيبة،التي تركت اثرا نفسيا طيبا وكبيرا لدى الحضور.



> واشار والد العروس احمد الظاهري أن هذه أول واحدة من بناته الستة ،تتم خطبها ، وقد اتخذ عهدا على نفسه، أن لا يبلغ في مهورهن ،مقديا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ،" اقلهن مهرا اكثرهن بركة "،واضاف انه تسلم المهر المقدم البالغ درهما واحدا ، وقام على الفور بتسليمة لأبنته كي تحتفظ به.



> واكد للبيان الالكتروني انه لم يطلب اية مطالب أوتكاليف ترتبط بحفل الزواج واية اضافات اخرى ،ولا أية شروط أخرى ،مكتفيا بالدرهم مقدم صداق للعقد ،مشيرا إلى أنه قرر اتباع هذه السنة انطلاقا من حرصة على أن لايثقل على زوج ابنته وزوجها بالديون الكبيرة ،التي تنتج عن تكاليف الزواج الباهظة والمبالغ بها ، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتيسيرا أمام الشباب والفتيات لبناء حياتهم الاجتماعية بدون هموم واعباء مالية " المهم العفاف والسترة" ، وأكد أنه سوف يزوج كافة بناته الخمسة المتبقيات بنفس الطريقة وبنفس المهرة ايضا.