رئيس الأمن العام بالبحرين يعلن الكشف عن "مخططات لتنفيذ أعمال إرهابية"

صرح رئيس الأمن العام بالبحرين اللواء طارق الحسن اليوم الاثنين، بأن الأمن تمكن من الكشف "عن مخططات لتنفيذ أعمال إرهابية" من بينها محاولة إدخال متفجرات وأسلحة إيرانية إلى المملكة.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن الحسن القول فى مؤتمر صحفى اليوم القول إن الجهات الأمنية تمكنت من إحباط أربع عمليات نوعية ورصد أكثر من مؤشر يكشف الصلة بينها، دون أن يحدد توقيت كشف هذه العمليات.

وأوضح أنه استنادا إلى أعمال البحث والتحرى تم الكشف عن هذه المخططات، ومن بينها تفكيك سيارة مفخخة بعد أن اشتبهت دوريات إدارة العمليات فى سيارتين متوقفتين فى موقعين مختلفين بالحورة.

وتابع أن الجهات الأمنية تمكنت من إحباط محاولة تهريب 13 شخصا من المطلوبين بقضايا أمنية إلى خارج المملكة على متن طراد.

وأوضح أيضا أن الجهات الأمنية تمكنت من إحباط محاولة إدخال متفجرات وأسلحة إيرانية إلى المملكة، إضافة إلى ضبط مستودع متفجرات وذخائر فى منطقة القرية.

موضوعات متعلقة

"حماية الصحفيين" 70 صحفيا لقوا مصرعهم عام 2013 فى سوريا والعراق

>وزير المالية الإسرائيلى: حان الوقت للانفصال عن الفلسطينيين

>الائتلاف السورى: نريد"جنيف 2" بداية النهاية للأسد ونظامه

اقرأ أيضا

> الجيش يدمر مخزن زخيرة بشمال سيناء ويلقى القبض على 10 إرهابيين

عنف «المتوحشات».. والفيديو «ما بيكذبش»

بالفيديو.. سعوديون يوقعون صفقات مع الحكومة بـ500 مليون دولار

"علاج السرطان" و"سلاح يهزم طائرة الشبح الأمريكية"..أهم اختراعات الطلاب فى 2013

الاسبان يحتفلون بالكريسماس بالتراشق بالبيض