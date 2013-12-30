استقالة 291 طيارا من القوات الجوية التركية بين عامى 2002 و2013

تقدم 291 طيارا من القوات الجوية التركية باستقالاتهم، بحسب وزير الدفاع التركى عصمت يلمظ فى معرض رده على مذكرة استفسار قدمها مساعد رئيس حزب الشعب الجمهورى المعارض أوموت أوران لرئاسة البرلمان وتتعلق بزيادة أعداد استقالات الطيارين وهو ما قد يؤدى فى المستقبل لدفع أمن البلاد إلى المخاطر.

وأشار يلمظ فى تصريحات نقلتها صحيفة صباح اليوم الاثنين، إلى أن عدد الطيارين لطائرات إف 16 وإف 4 الذين تقدموا باستقالاتهم من القوات الجوية بين عامى 2002 و2013 وصل إلى 291 طيارا، وأكد وزير الدفاع التركى أن التدابير المتخذة وتجربة الطيارين الحاليين لا يمكن أن تدفع أمن البلاد لأى مخاطر.

وأوضح يلمظ أن سبب زيادة الاستقالات فى الآونة الأخيرة يعود لاستفادة الطيارين من تغيير قانون الخدمة العسكرية الذى دخل حيز التنفيذ بعد نشره فى الجريدة الرسمية فى الثالث من يونيو 2012، مضيفا أن التعديل القانونى فتح الطريق لزيادة الاستقالات فى صفوف الطيارين بعد خفض فترة الخدمة الإلزامية للضباط وصف الضباط إلى 10 أعوام فقط.

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