أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

استقالة 291 طيارا من القوات الجوية التركية بين عامى 2002 و2013

Google+ Print
استقالة 291 طيارا من القوات الجوية التركية بين عامى 2002 و2013 استقالة 291 طيارا من القوات الجوية التركية بين عامى 2002 و2013

تقدم 291 طيارا من القوات الجوية التركية باستقالاتهم، بحسب وزير الدفاع التركى عصمت يلمظ فى معرض رده على مذكرة استفسار قدمها مساعد رئيس حزب الشعب الجمهورى المعارض أوموت أوران لرئاسة البرلمان وتتعلق بزيادة أعداد استقالات الطيارين وهو ما قد يؤدى فى المستقبل لدفع أمن البلاد إلى المخاطر.

وأشار يلمظ فى تصريحات نقلتها صحيفة صباح اليوم الاثنين، إلى أن عدد الطيارين لطائرات إف 16 وإف 4 الذين تقدموا باستقالاتهم من القوات الجوية بين عامى 2002 و2013 وصل إلى 291 طيارا، وأكد وزير الدفاع التركى أن التدابير المتخذة وتجربة الطيارين الحاليين لا يمكن أن تدفع أمن البلاد لأى مخاطر.

وأوضح يلمظ أن سبب زيادة الاستقالات فى الآونة الأخيرة يعود لاستفادة الطيارين من تغيير قانون الخدمة العسكرية الذى دخل حيز التنفيذ بعد نشره فى الجريدة الرسمية فى الثالث من يونيو 2012، مضيفا أن التعديل القانونى فتح الطريق لزيادة الاستقالات فى صفوف الطيارين بعد خفض فترة الخدمة الإلزامية للضباط وصف الضباط إلى 10 أعوام فقط.

اقرأ أيضا
> الجيش يدمر مخزن زخيرة بشمال سيناء ويلقى القبض على 10 إرهابيين

عنف «المتوحشات».. والفيديو «ما بيكذبش»

بالفيديو.. سعوديون يوقعون صفقات مع الحكومة بـ500 مليون دولار

"علاج السرطان" و"سلاح يهزم طائرة الشبح الأمريكية"..أهم اختراعات الطلاب فى 2013

الاسبان يحتفلون بالكريسماس بالتراشق بالبيض

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية