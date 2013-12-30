أبو ردينة: " فتح" تؤكد تمسكها بالحقوق الوطنية المشروعة

قال المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" نبيل أبو ردينة، إن اللجنة المركزية لفتح أكدت خلال اجتماعها الليلة الماضية برئاسة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على تمسك الحركة بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطينى التى أقرتها الشرعية الدولية ، وفى مقدمتها حقه بالعودة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يوليو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.

وأشار أبو ردينة الى أن حركة فتح تؤكد فى هذا السياق رفضها لأى حلول سياسية لا تلبى طموحات الشعب الفلسطينى وحقه فى الحرية والاستقلال ، وترفض أى حلول جزئية أو انتقالية أو مؤقتة من شأنها إطالة امد الاحتلال الإسرائيلى ، وحرمان الشعب من ممارسة حقه فى تقرير المصير.

كما أكد أبو ردينة أيضا إدانة اللجنة المركزية ورفضها لقرار الحكومة الإسرائيلية الأخير ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية ، وتعلن أن هذه القرارات وكل أشكال الاستيطان والتهويد باطلة وغير قانونية وتمثل عدوانا مباشرا على الشعب الفلسطينى ، كما أدانت وبشدة مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية الخاصة بالشؤون التشريعية على قانون لضم منطقة الأغوار، معتبرة هذا القرار باطلا وجريمة ضد الإنسانية ، ويهدف لإفشال كل الجهود الأميركية والدولية المبذولة لتحقيق تسوية عادلة وشاملة ودائمة فى المنطقة.

واوضح أبو ردينة الى أنه فى الوقت الذى تعرب فيه اللجنة المركزية لفتح عن فرحتها بتحرير الأسرى القدامى ، فإنها تستنكر قرار الحكومة الإسرائيلية بتأجيل قرار إطلاق سراح الدفعة الثالثة حتى منتصف ليل اليوم الاثنين ، وتؤكد فى هذا السياق أن حركة 'فتح' وعلى رأسها الرئيس أبو مازن ستواصل النضال وبذل كافة الجهود السياسية والدبلوماسية من أجل إطلاق حرية كافة الأسرى الأبطال فى معتقلات الاحتلال.

وأضاف أن اللجنة المركزية ، وحرصا منها على تحقيق الوحدة الوطنية ، فإنها تدعو حركة "حماس" إلى مراجعة مواقفها والمبادرة إلى إنهاء الانقسام فورا ، وأكدت أن استمرار الوضع القائم والانقسام المدمر، سيلحق اضرارا فادحة بالشعب الفلسطينى والقضية الوطنية.

وقال أبو ردينة إن اللجنة وجهت أيضا دعوة لحماس "لوقف كل أشكال التدخل فى الشؤون الداخلية للدول العربية ، وخاصة فى الشأن الداخلى للشقيقة مصر، والتى كانت على الدوام سندا لشعبنا وقضيتنا الوطنية العادلة ، ودعتها للالتحاق بصفوف الحركة الوطنية الفلسطينية والشرعية الفلسطينية".

ونقل أبو ردينة دعوة اللجنة المركزية لحركة فتح لجماهير الشعب الفلسسطينيى فى الوطن والشتات إلى المشاركة فى فعاليات الذكرى التاسعة والأربعين لانطلاق الثورة الفلسطينية ، حيث يتزامن إيقاد شعلة الانطلاقة مع استقبال ابو مازن وأعضاء القيادة الفلسطينية للدفعة الثالثة من قدامى الاسرى الذين سيفرج عنهم منتصف هذه الليلة.

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