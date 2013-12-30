الطيران الحربى السورى يشن غارة على منطقة لبنانية حدودية

شن الطيران الحربى السورى اليوم غارة جوية على منطقة خربة داوود المحاذية لبلدة عرسال الحدودية بسهل البقاع شمال شرق لبنان، وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية أن قوات الجيش اللبنانى المتمركزة فى المنطقة واجهت الطيران السورى بالمضادات الأرضية .

وأفادت المعلومات الأولية بأن مروحية عسكرية سورية أطلقت ثلاثة صواريخ على منطقة خربة داوود المحاذية لبلدة عرسال، كما أفات التقارير بمقتل 6 أشخاص وجرح 20 آخرين فى إحباط القوات السورية محاولة تسلل مجموعة مسلحة من عرسال عبر منطقتى الجوسية والقاع الحدوديتين .

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