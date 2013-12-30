ضبط مركب خلال صيد خيار محظور بالبحر الأحمر

تمكنت محميات البحر الاحمر من ضبط أحد مراكب الصيد بالغردقة تقوم بصيد خيار البحر الممنوع صيده ، وتم التحفظ على المركب والكميات المضبوطه من خيار البحر والمعدات المستحدمه من اسطوانات الغطس .

وقرر مسؤولو المحميات الطبيعية بالبحر الاحمر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتحرير محضر بالواقعة ، والتحفظ علي قارب الصيد واسطوانات الغطس .

وتعد أهمية وجود خيار البحر فى البيئة البحرية للحفاظ على جودة التربة بقاع البحر ، ونقاء مياه البحر ، وهو شرط أساسي من شروط نمو الشعاب المرجانية والحفاظ على نظامها البيئي .