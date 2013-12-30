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ضبط مركب خلال صيد خيار محظور بالبحر الأحمر

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ضبط مركب خلال صيد خيار محظور بالبحر الأحمر ضبط مركب خلال صيد خيار محظور بالبحر الأحمر

خيار البحر في مركب الصيد المتحفظ عليه

تمكنت محميات البحر الاحمر من ضبط أحد مراكب الصيد بالغردقة تقوم بصيد خيار البحر الممنوع صيده ، وتم التحفظ على المركب والكميات المضبوطه من خيار البحر والمعدات المستحدمه من اسطوانات الغطس .

وقرر مسؤولو المحميات الطبيعية بالبحر الاحمر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتحرير محضر بالواقعة ، والتحفظ علي قارب الصيد واسطوانات الغطس .

وتعد أهمية وجود خيار البحر فى البيئة البحرية للحفاظ على جودة التربة بقاع البحر ،  ونقاء مياه البحر ، وهو شرط أساسي من شروط نمو الشعاب المرجانية والحفاظ على نظامها البيئي .

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