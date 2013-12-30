Beyonce تستعدّ لإطلاق عطرها الجديد

سيصل عطر المغنية الجذابة والملهمة "بيونسيه"، وسيحمل اسم Rise. وتشهد المغنية حالياً نجاحاً باهراً، حققته بعد إطلاقها ألبومها الأخير، وبفضل إطلاقها عطراً خاصّاً خلال جولتها الموسيقية العالمية.

ويبدو أنّ عطر بيونسيه تمّ تطويره من قبل شركة Loc Dong إنترناشينول. وهو عطر جذاب، وتفوح منه الروائح الزهرية، وفيه أيضاً نفحات من زهرة حلب، فضلاً عن البرغموت والمشمش والحبق والياسمين والفريزيا والسمبوق ومسك الكشمير.

هل ستجرّبين عطر بيونسيه الجديد؟!