مكياج خاص لتخفي عوارض الرشح!

على الرغم من أن الرشح يظهر عليك في هذا الفصل تحديداً، ما سيصعّب عليك الظهور بإطلالة مميّزة . لهذا، ثمة نصائح خاصّة بالمكياج، تساعدك في إخفاء عوارض المرض المزعجة وإعادة النضارة إلى بشرتك.

الكونسيلر:

إنّ الكونسيلر أساسي في ما يتعلق بمكياج إخفاء أعراض الرشح. ضعي القليل منه على أنفك المحمرّ، ولن يلاحظ أحد أنك تعانين من المرض.

تقشير الشفتين:

في بعض الأحيان، يمكن للحرارة المتدنية أن تؤدي إلى تقشّر الشفتين، بسبب تعرّضهما الدائم إلى الريح والجفاف والرطوبة. بالتالي، نؤكد أهمية تقشير الشفتين. خذي منشفة صغيرة، وبلليها بالمياه الفاترة، ثم افركي الشفتين بها للتخلص من الخلايا الميتة. الآن، حان الوقت لاستخدام ملمّع الشفتين المرطّب. ضعي طبقة منه، وبعد ذلك أضيفي القليل من اللون إليها.

بلاش لمّاع:

نقدّم لك نصيحة أخرى رائعة لتغطية أعراض الرشح. بعد غسل وجهك الجافّ بواسطة منظّف، أضيفي قليلاً من الكريم المرطّب الملوّن، وحدّدي المكياج ببلاش لمّاع. سيُضيف هذا المستحضر الرائع لمسة من اللون الطبيعي إلى الوجنتين، ما سيجعلك تشرقين بالنضارة.

ماسكرا ضدّ المياه:

على عكس ظلال العيون التي تزول بسهولة، ضعي ماسكرا ضدّ المياه، ما سيجعل عينيك تبدوان أكبر وأجمل. بالإضافة إلى ذلك، وبما أنه ضدّ المياه، فهو مناسب للرشح، لأنه سيدوم طوال اليوم.

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