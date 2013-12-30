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كارمن سليمان وسلمى رشيد تحصلان على جوازي سفر فلسطينيين

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كارمن سليمان وسلمى رشيد تحصلان على جوازي سفر فلسطينيين كارمن سليمان وسلمى رشيد تحصلان على جوازي سفر فلسطينيين

منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس جوازي سفر فلسطينين للفنانتين كارمن سليمان وسلمى رشيد اللتين وصلتا الأراضي الفلسطينية قبل يومين لاحياء حفلات رأس السنة.
ومن المقرر أن تقوما بإحياء حفلتين منفصلتين في مدينة رام الله العاصمة الفنية لفلسطين، وقد بلغ سعر تذكرة الحفل مايقارب 125 دولاراً، وسط استهجان من الجمهور الفلسطيني بسبب ارتفاع سعر التذاكر قياساً للوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المواطن العادي.

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