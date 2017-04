ما هي الأفلام العشرة التي حصدت أعلى الإيرادات في أميركا عام 2013؟

في المرتبة العاشرة، فيلم World War Z للمخرج Marc Forster وبطولة Brad Pitt و Mireille Enos والذي جمع 202.3 مليون دولار.

المرتبة التاسعة هي من نصيب فيلم Star Trek Into Darkness للمخرج J.J. Abrams وبطولة Chris Pine و Zachary Quinto والذي جمع 228.7 مليون دولار

في المرتبة الثامنة فيلم Oz The Great and Powerful للمخرج Sam Raimi وبطولة James Franco و Mila Kunis والذي جمع 234.9 مليون دولار

المرتبة السابعة يحتلها فيلم Fast & Furious 6 للمخرج Justin Lin وبطولة Paul Walker و Vin Diesel والذي جمع 238.6 مليون دولار

المرتبة السادسة هي من نصيب فيلم Gravity للمخرج Alfonso Cuaron وبطولة George Clooney و Sandra Bullock والذي حصد مبلغ 253.5 مليون دولار.

المرتبة الخامسة يحتلها الفيلم الكرتوني Monsters University للمخرج Dan Scanlon وبطولة Billy Crystal و John Goodman الذي حصد 268.4 مليون دولار

المرتبة الرابعة هي من نصيب فيلم Man of Steel للمخرج Zack Snyder وبطولة Henry Cavill و Amy Adams والذي جمع 291 مليون دولار

المرتبة الثالثة يحتلها الفيلم الكرتوني Despicable Me 2 للمخرجين Pierre Coffin و Chris Renaud وبطولة Steve Carell و Kristen Wiig والذي حصد 367.4 مليون دولار

المرتبة الثانية هي من نصيب فيلم The Hunger Games: Catching Fire للمخرج Francis Lawrence وبطولة Jennifer Lawrence و Josh Hutcherson والذي جمع 371.7 مليون دولار

أما الفيلم الذي جمع أعلى الإيرادات على شباك التذاكر في أميركا عام 2013 فهو Iron Man 3 للمخرج Shane Black وبطولة Robert Downey, Jr و Gwyneth Paltrow والذي حصد 409 مليون دولار