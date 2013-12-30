وفاة الموزع الموسيقي Wojciech Kilar

رحل الموزع الموسيقي البولندي Wojciech Kilar عن عمر ناهز 81 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.

Kilar اشتهر بعمله في مجال الموسيقى التصويرية السينمائية، إذ شارك في إعداد موسيقى أكثر من 160 فيلماً، كان أشهرها موسيقى فيلم "The Pianist"، الذي حصل من بعدها على جائزة "César" الرفيعة من أكاديميا السينما الفرنسية.

ومن أشهر الأفلام الأخرى التي تولى توزيع الموسيقى التصويرية الخاصة بها "Bram Stoker's Dracula".

Wojciech Kilar من مواليد 17 تموز/يوليو 1932، في بلدة ليمبرج، التي تُعتبر اليوم جزءاً من أوكرانيا، فيما كانت تحت السيطرة البولندية حتى بداية الحرب العالمية الثانية.

بدأ Kilar دراسته في أكاديميا كراكوف البولندية، ثمّ أكملها في باريس.