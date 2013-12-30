Michael Schumacher: في غيبوبة متأثراً بجروحه‏

ما يزال المتسابق الألماني Michael Schumacher في غيبوبة، جراء إصابته بنزيف حاد في الدماغ، أثناء ممارسته رياضة التزلج على منحدرات جبال الألب في فرنسا.

Michael Schumacher سائق سيارة الـFerrari، الحائز على بطولة العالم لـFormula 1 سبع مرات، كان يمارس التزلج مع ابنه البالغ من العمر 14 عاماً، حيث وقع وصدم رأسه بصخرة، علماً أنه كان يعتمر خوذة الحماية.

المتسابق الألماني البالغ من العمر 44 عاماً، أجريت له عمليتان جراحيّتان في رأسه لإزالة التورّم، منذ لحظة وصوله إلى المستشفى في مدينة "غرينوبل" الفرنسية، في نهار الأحد الفائت.

يذكر أن Schumacher قد تعرض لحوادث عدّة، في عام 1999 عندما كسر رجله، وفي 2009، حيث أصيب بجروح بالغة في الرقبة والنخاع الشوكي، ما منعه من الاشتراك في مباراة الـFormula 1 حينها، وليعود بعد ذلك في عام 2010.