سيرين عبد النور للمنتجين: تفضلوا اجمعوني بدريد لحام

في إحدى المناسبات الاجتماعية، التقت الفنانة سيرين عبد النور مع الممثل السوري دريد لحام وجلسا على طاولة واحدة، وهناك دار حديث عن إمكانية اجتماعهما في عمل تمثيلي واحد، رغم استبعادهما الأمر حالياً.

سيرين تمنت في حديث لـ"سيدتي نت" أن يتمّ تعاون بينها وبين دريد لحام، مهما كان نوعه، كونه ممثلاً أعطى الكثير للكوميديا، معتبرة أنّه يمثّل قيمة أخلاقية، وعلى الجميع أن يتعلم منه، سواء بالكلمة أو الموقف، داعية إلى الاقتداء العملي به، من خلال تصرّفهم وفق طبيعتهم، كما يفعل هو.

وعندما سألنا الأستاذ دريد عن الدور الذي يتمنّى أن تؤديه سيرين معه؟ أجاب بكلّ صدق: "دور ابنتي". وتابع: "يا ليت هذا الأمر يحصل، وهي لا تعلم مدى تقديري وحبّي لها (سيرين) ولتمثيلها. أنا أحبّها كأنّها ابنتي".

ورداً على سؤال، حول تأخّر أيّ عمل يجمعهما؟ أجابت سيرين: "نريد أن نلفت أنظار الكتّاب والمنتجين عبر "سيدتي نت"، ونقول لهم: "تفضلوا اجمعونا سوا".

وسأل "سيدتي نت" لحّام عن وجود النية للتمثيل مع سيرين، فقال: "لا أملك النيّة فقط، بل أنا أرغب في العمل معها. وإن شاء الله يتحقّق هذا الأمر".

وختمت سيرين بالقول: "يشرّفني أن يجمعني كادر واحد مع ممثل كبير مثل دريد لحام وأن نتعاون معاً".

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