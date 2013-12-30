حصاد 2013: نجوم غابوا ونجوم تزوّجوا ونجوم أصبحوا آباءًَ

أشهر الولادات

عام 2013 كان أهم ما فيه لعدد كبير من النجمات هو استقبالهنّ لضيوف جدد في حياتهنّ بعد الولادة، والدخول في تجربة الأمومة. حيث استقبلت الفنانة بشرى ابنتها ليلى هذا العام، وكذلك أنجبت الفنانة بسمة زوجة السياسي المعروف عمرو حمزاوي ابنتها نادية، والفنانة هند صبري استقبلت طفلتها الثانية. ورزق النجم تامر حسني بأول أبنائه تاليا من زوجته بسمة بوسيل نجمة «ستار أكاديمي»، كذلك وضعت الفنانة نيكول سابا مولودتها الأولى نيكول من زوجها الفنان يوسف الخال.

الفنانة كندة حنا رزقت بطفلها الأول فارس من زوجها المخرج ناجي طعمي. وأنجبت الفنانة مروة نصر ابنتها كندة من زوجها المنتج محمد علام، ورزقت الفنانة أمينة بابنها يوسف.

وتستعد الفنانة رزان لاختبار شعور الأمومة للمرة الأولى حيث أعلنت عن خبر حملها من زوجها ناجي

غابوا في 2013

رحل العديد من النجوم العرب وذوي بعض النجوم عن الحياة خلال هذا العام، فيما فقد البعض الآخر منهم أغلى الناس على قلوبهم. حيث فقد النجم جمال سليمان وخلال أسبوع واحد والده ووالدته، وعاش حالة من الحزن العميق، وبعد صراع طويل مع المرض توفي والد الفنانة نجوى كرم، وتوفيت والدة الفنانة نيرمين الفقي، وأيضاً توفيت زوجة المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم. ورحل والد الفنان أيمن زيدان بعد صراع طويل مع المرض في دمشق، ووالد الفنان أحمد عز. وبعد معاناة مع المرض انتقل إلى رحمة الله والد نجم الكوميديا السعودية يوسف الجراح في العاصمة الرياض، وتوفي والد الفنان حسن عسيري بعد صراع مع المرض. وتوفي والد الفنان صابر الرباعي

\وعن عمر يناهز 77 عاماً توفي مؤخراً الفنان سليم كلاس في العاصمة دمشق إثر إصابته بأزمة قلبية. ورحل الفنان الكبير وديع الصافي إثر وعكة صحية عن عمر يناهز 92 عاماً، كما توفي الفنان نضال سيجري بعد صراع مع المرض. كذلك توفي الفنان وحيد سيف عن عمر يناهز 73 عاماً بعد فترة مرض طويلة، والمطرب الشعبي محمد العزبي. وإثر إصابته بجلطة دماغية رحل الفنان صباح عبيد. وفي الشهر الأخير من العام رحلت الممثلة المصرية زهرة العلا والممثل المصري جمال اسماعيل.

طلاق النجوم

حمل عام 2013 خبراً غير سعيد بالنسبة للعديد من النجوم ممن أعلنوا خبر طلاقهم وانفصالهم عن شريك الحياة. ورغم أن الأسباب مختلفة، إلا أن النهاية واحدة، حيث تمّ الطلاق بين الفنانة شجون الهاجري وزوجها الفنان أحمد البريكي. كما تلا ذلك بعد فترة قصيرة تصريح مدوٍ لشجون أعلنت خلاله أنها لقيطة تربّت في دار رعاية ثم تبنّتها عائلة كويتية واكتشفت حقيقة الأمر عندما بلغت الثالثة عشر من عمرها. وفسخت المطربة بلقيس خطبتها من نجم الكرة السعودية نايف هزازي. وبعد زواج دام خمس سنوات أعلنت الفنانة نسرين طافش خبر طلاقها، فيما انفصلت الفنانة أمل عرفة عن زوجها الفنان عبد المنعم عمايري بعد أكثر من عشر سنوات من الزواج، ولكن الانفصال دام أسبوعاً واحداً لتعود الحياة الزوجية بينهما، وتمّ الطلاق بين الفنانة ديمة الجندي وزوجها المخرج فراس دهني بعد سنوات طويلة من العشرة، كما تمّ طلاق الفنانة داليا البحيري من زوجها فريد المرشدي بعد زواج دام خمس سنوات

أهم زيجات النجوم

شهد عام 2013 الكثير من الزيجات وحفلات الخطوبة، حيث دخل عش الزوجية مؤخراً الفنان السعودي الشاب ماجد مطرب فواز. وعادت النجمة غادة عبدالرازق إلى زوجها محمد فودة بعد انفصال لم يستمر طويلاً. وبعد أن انفصلت العام الماضي عن زوجها السابق الفنان تيم الحسن أعلنت الفنانة ديمة بياعة خطوبتها لأحمد الحلو. وتزوج المطرب صابر الرباعي من إخلاص جنيفان بعد أن تم الطلاق بينه وبين زوجته الأولى سليمة الفقيه، وعقد المطرب بهاء سلطان قرانه في القاهرة، كذلك تزوج المطرب رامي عياش من مصممة الأزياء داليدا سعيد في بيروت، وتزوج المطرب محمد نور من خارج الوسط الفني، كما تزوج الملحن حسن الشافعي من فتاة لبنانية من خارج الوسط الفني. كما وتزوجت الفنانة جومانا مراد من المحامي الأردني ربيع بسيسو في مصر، والفنانة كارول سماحة من رجل الأعمال وليد مصطفى، وأيضاً الفنانة دنيا سمير غانم من الإعلامي رامي رضوان وتنتظر مولوداً. وزفت الإعلاميّة جومانا بو عيد إلى المهندس سايد فنيانوس في بيروت، وكذلك تزوجت الفنانة والإعلامية في الشرقاوي من الفنان عبدالله البكري في المنامة، والمطربة ألين خلف من مدير أعمالها كارلوس أيوب، والفنانة كندة حنا من المخرج ناجي طعمة

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