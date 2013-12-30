شاهدوا نجوم بوليوود بالشمع

تعوّدنا أن نتابعهم في افلامهم، التي سحرتنا بقصصها ومواضيعها الرومانسية والدرامية... إنّهم نجوم بوليوود، الذين لمعوا في سماء السينما الهندية، وحصدوا ملايين المعجبين والمعجبات في جميع أنحاء العالم.

وبفضل شهرتهم الكبيرة، تمّ إنشاء متحف لهم في ألمانيا، على نسق متاحف المشاهير، مثل متحف مدام "توسو" الشهير في بريطانيا، الذي يضمّ مجموعة كبيرة من تماثيل نجوم العالم المجسّدة بالشمع.

واللافت أنّ هذا المتحف قد خُصّص لمشاهير بوليوود فقط، وليضم مجموعة لابأس بها من تماثيل مستنسخة تماماً من نجوم السينما الهندية، وأبرزهم: Shahrukh Khan ، Amitabh Bachchan ، Salman Khan ، Aishwarya Rai ،Kareena Kapoor ، Hrithik Roshan، وغيرهم.

والجدير ذكره أنّ مشاهير السينما الهندية بدؤوا يحققون نجاحات كبيرة ويتفوقون على نجوم هوليوود بوسامتهم وأدوارهم التمثيلية الناجحة، حتى أنّ البعض منهم قد حصل على لقب الأكثر إثارة وجاذبية بين نجوم العالم، كما حصدت نجمات بوليوود لقب الأجمل بين نساء العالم.

دعونا نستعرض بعض صور نجوم بوليوود بالشمع، إلى جانب النجوم الأصليين، الذي زاروا المتحف، وأخذوا الصور مع تماثيلهم، تابعوا الصور واعطوا آراءكم بها ومدى قرب الشبه بنجومها.

صوتوا لنجمكم المفضل للفوز بلقب نجم ونجمة 2013 في استفتاء سيدتي نت