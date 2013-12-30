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تونس: لا صحة لشائعة غلق معبر رأس جدير الحدودى مع ليبيا

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تونس: لا صحة لشائعة غلق معبر رأس جدير الحدودى مع ليبيا تونس: لا صحة لشائعة غلق معبر رأس جدير الحدودى مع ليبيا

نفت مصادر أمنية وجمركية تونسية، صحة الأنباء التى تداولتها بعض صفحات التواصل الاجتماعى صباح اليوم الاثنين، والتى تحدثت عن قيام السلطات التونسية بغلق معبر رأس جدير الحدودى مع ليبيا فى وجه القادمين والمغادرين.

وذكر موقع (ليبيا المستقبل) نقلا عن مسئول ليبيى بالمعبر، قوله "إن العمل يسير بوتيرة عادية جدا بالمعبر، وإن الآلاف من التونسيين والليبيين وغيرهم من الجنسيات يعبرون فى الاتجاهين سواء كانوا تجارا أو سياحا أو مسافرين لأغراض شتى".

وأضاف المسئول "أن الشائعة جاءت إثر قيام النيابة العمومية بفتح تحقيق ضد اثنين من عناصر الجمارك العاملين بالمعبر يشتبه فى ضلوعهما فى عمليات تهريب".

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