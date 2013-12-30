أخبار عاجلة

الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين -
تعرف على مواعيد مقابلة المتقدمين لمسابقة عمال الأوقاف -
التعليم تعلن تعليمات رئاسة الوزراء بشأن امتحانات الثانوية العامة -
الرقابة الإدارية تكشف استعمال العنف بين أطفال إحدى دور الأيتام بالأقصر - صور -
انفراد إهدار شركة «المترو» لقطار مكيف -
بالصور- لحظة رومانسية على حلبة مصارعة بطلها "جون سينا" وصديقته -
الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا -
بالمستندات.. دفاع المتهم بسرقة "الشيكولاتة" يقدم 5 دفوع قانونية لبراءة موكله -
مصدر أمني: ضبط موظف بوحدة مرور منشأة ناصر تعمده تعطيل التراخيص للحصول على رشوة -
نائب رئيس مجلس الدولة: 575 مستشاراً سجلوا بالجمعية العمومية الطارئة حتى الآن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

حسين صبور: مجموعة المعالى أمدتنا بمبلغ كبير لتنفيذ مشروعات عقارية

Google+ Print
حسين صبور: مجموعة المعالى أمدتنا بمبلغ كبير لتنفيذ مشروعات عقارية حسين صبور: مجموعة المعالى أمدتنا بمبلغ كبير لتنفيذ مشروعات عقارية

قال المهندس حسين صبور، رئيس مجموعة صبور للاستثمار العقارى، إن الشراكة الجديدة مع مجموعة دار المعالى ، تعد خطوة جيدة لتعزيز الاستثمارات السعودية فى خلال الفترة المقبلة.

وأضاف صبور، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المجموعة السعودية وضعت تحت تصرف المجموعة مبلغا مهولا، من أجل بدء مشروعات عقارية جديدة خلال عام 2014، مشيرا إلى أن المفاوضات مع المجموعة السعودية بدأت منذ عام تقريبا، وهناك سابقة تعاون مع المجموعة فى أحد المشروعات بدأت منذ 6 أشهر، وهو ما لعب دورا فى عقد الشراكة الجديدة.

وكان المهندس أحمد صبور نجل المهندس حسين صبور، قد وقع مساء أمس الأحد ممثلا عن شركة الأهلى للتنمية العقارية بروتوكول تعاون مع محمد بن عبد العزيز العقيل، مدير عام مجموعة دار المعالى للتنمية والاستثمار العقارى، لبدء مشروعات جديدة خلال عام 2014.

وأشار صبور إلى أن المجموعة تدخل حاليا فى مفاوضات مع أحد عملاء البنوك المتعثرين للحصول على قطعة أرض كبيرة فى وسط القاهرة، لبناء مشروع سكنى ضخم، فيما رفض الإفصاح عن مساحة الأرض أو موقعها أو العميل المتعثر صاحب الأرض، كما حصلت الشركة الأسبوع الماضى على قطعة أرض بجوار مشروع مدينتى خاصة بشركة المستقبل، والتى يرأسها المهندس فتح الله فوزى، فيما رفض الإفصاح عن مساحة الأرض، وأنه لم يتم سداد قيمتها حتى الآن.

وأكد صبور، أن المجموعة تدخل حاليا فى مفاوضات عدة من أجل الحصول على قطع أراض جديدة لبدء مشروعات سكنية جديدة فى القاهرة والمناطق المحيطة بها عام 2014، منها 5 قطع أراض بالقاهرة الجديدة، وقطعة أرض أخرى مملوكة لأحد رجال الأعمال المتعثرين بوسط القاهرة جارى التفاوض مع البنك للحصول عليها.

أخبار متعلقة

href='http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1424299#.UsE1ICfnBEE' target='_self'>صبور: نتفاوض مع أحد رجال الأعمال المتعثرين لشراء أرض بوسط القاهرة

صبور: تقدمنا للحصول على أراض لبدء مشروعات سكنية بالقاهرة وضواحيها

وزراء ومستثمرون سعوديون ومصريون يوقعون صفقات تجارية بالمليارات.. الصالح: نستثمر 230 مليون جنيه فى مصر.. ووزير الزراعة يوقع اتفاقا بمليار جنيه.. وصبور يعقد اتفاقية مع الأهلى للتنمية العقارية

اقرأ أيضا
> الجيش يدمر مخزن زخيرة بشمال سيناء ويلقى القبض على 10 إرهابيين

عنف «المتوحشات».. والفيديو «ما بيكذبش»

بالفيديو.. سعوديون يوقعون صفقات مع الحكومة بـ500 مليون دولار

"علاج السرطان" و"سلاح يهزم طائرة الشبح الأمريكية"..أهم اختراعات الطلاب فى 2013

الاسبان يحتفلون بالكريسماس بالتراشق بالبيض

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين

الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين

الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا

الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا

«الدولية للصناعات الغذائية» ترفع استثماراتها في مصر لمليار جنيه

«الدولية للصناعات الغذائية» ترفع استثماراتها في مصر لمليار جنيه

قائمة «تحيا مصر» تكتسح انتخابات شعبة المستوردين بغرفة القاهرة

قائمة «تحيا مصر» تكتسح انتخابات شعبة المستوردين بغرفة القاهرة