حسين صبور: مجموعة المعالى أمدتنا بمبلغ كبير لتنفيذ مشروعات عقارية

قال المهندس حسين صبور، رئيس مجموعة صبور للاستثمار العقارى، إن الشراكة الجديدة مع مجموعة دار المعالى السعودية، تعد خطوة جيدة لتعزيز الاستثمارات السعودية فى مصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف صبور، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المجموعة السعودية وضعت تحت تصرف المجموعة مبلغا مهولا، من أجل بدء مشروعات عقارية جديدة خلال عام 2014، مشيرا إلى أن المفاوضات مع المجموعة السعودية بدأت منذ عام تقريبا، وهناك سابقة تعاون مع المجموعة فى أحد المشروعات بدأت منذ 6 أشهر، وهو ما لعب دورا فى عقد الشراكة الجديدة.

وكان المهندس أحمد صبور نجل المهندس حسين صبور، قد وقع مساء أمس الأحد ممثلا عن شركة الأهلى للتنمية العقارية بروتوكول تعاون مع محمد بن عبد العزيز العقيل، مدير عام مجموعة دار المعالى للتنمية والاستثمار العقارى، لبدء مشروعات جديدة خلال عام 2014.

وأشار صبور إلى أن المجموعة تدخل حاليا فى مفاوضات مع أحد عملاء البنوك المتعثرين للحصول على قطعة أرض كبيرة فى وسط القاهرة، لبناء مشروع سكنى ضخم، فيما رفض الإفصاح عن مساحة الأرض أو موقعها أو العميل المتعثر صاحب الأرض، كما حصلت الشركة الأسبوع الماضى على قطعة أرض بجوار مشروع مدينتى خاصة بشركة المستقبل، والتى يرأسها المهندس فتح الله فوزى، فيما رفض الإفصاح عن مساحة الأرض، وأنه لم يتم سداد قيمتها حتى الآن.

وأكد صبور، أن المجموعة تدخل حاليا فى مفاوضات عدة من أجل الحصول على قطع أراض جديدة لبدء مشروعات سكنية جديدة فى القاهرة والمناطق المحيطة بها عام 2014، منها 5 قطع أراض بالقاهرة الجديدة، وقطعة أرض أخرى مملوكة لأحد رجال الأعمال المتعثرين بوسط القاهرة جارى التفاوض مع البنك للحصول عليها.

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