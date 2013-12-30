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رئيس "المواصفات والجودة": من المحزن تأخر إصدار قانون سلامة الغذاء

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رئيس "المواصفات والجودة": من المحزن تأخر إصدار قانون سلامة الغذاء رئيس "المواصفات والجودة": من المحزن تأخر إصدار قانون سلامة الغذاء

أكد الدكتور حسن عبد المجيد، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أنه من الضرورى إصدار قانون سلامة الغذاء لتنظيم أسواق الغذاء والهيئة القومية المنوط بها تنفيذه لأنه من المحزن أن نكون أول الدول العربية المشاركة فى منظمة الأيزو العالمية وكودكس أيضًا، وتسبقنا دول عربية فى إصدار قانون ينظم العمل والجودة فى الصناعات الغذائية.

جاء ذلك خلال الاحتفال باليوبيل الذهبى للجنة الدولية (Codex) بمناسبة مرور 40عامًا على إنشاء اللجنة المصرية لدستور الأغذية، تحت رعاية منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة، والذى تنظمه الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية.

وقال إن أى مشكلة غذائية تعرض على اللجنة المصرية تدرس بعمق من خلال نخبة من المتخصصين من أساتذة الأغذية.

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