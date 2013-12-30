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"الإحصاء": انخفاض عدد ليالى الإقامة بالفنادق بنسبة 14% خلال 2012

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"الإحصاء": انخفاض عدد ليالى الإقامة بالفنادق بنسبة 14% خلال 2012 "الإحصاء": انخفاض عدد ليالى الإقامة بالفنادق بنسبة 14% خلال 2012

انخفض عدد ليالى الإقامة للنزلاء فى الفنادق المصرية إلى 34 مليون ليلة عام 2012، مقابل 39.6 مليون ليلة عام 2011 بنسبة انخفاض قدرها 14.1%، وبمعدل انخفاض قدره 39.7% عن عام 2010، وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأوضح الجهاز فى بيان له، اليوم الاثنين، انه كان للأحداث التى مرت بها خلال عام 2011 من قيام ثورة 25 يناير وما تبعها من تداعيات، أثر سلبى على قطاع السياحة بصفة عامة، وقطاع الفنادق بصفة خاصة، حيث لوحظ انخفاض عدد النزلاء فى الفنادق وبالتالى انخفاض عدد ليالى الإقامة.

وانخفض إجمالى عدد الفنادق والقرى السياحية والفنادق العائمة إلى 1223 فندقاً عام 2012 مقابل 1321 فندقاً عام 2011 بنسبة انخفاض قدرها 7.4٪، حين لم يصل إلى معدل عام 2010، الذى بلغ 1433 فندقاً بنسبة انخفاض قدرها 14.7%.

فيما انخفض أيضا عدد الغرف إلى 130 ألف غرفة عام 2012 مقابل 140 ألف غرفة عام 2011، بنسبة انخفاض قدرها 7.1٪، وبمعدل انخفاض قدره 15.1% عن عام 2010.

وبلغ عدد الأسرَّة 242 ألف سرير عام 2012 مقابل 254 ألف سرير عام 2011 بنسبة انخفاض قدرها 4.7٪، وبمعدل انخفاض قدره 14.4% عن عام 2010.

بينما بلغ عدد النزلاء 9.7 مليون نزيل عام 2012، مقابل 12 مليون نزيل عام 2011 بنسبة انخفاض قدرها 18.6٪، وبمعدل انخفاض قدره 41.8% عن عام 2010.

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