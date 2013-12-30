شركة أمير سعودى تعتزم رفع دعوى على "إى. دى. إف" الفرنسية فى المملكة

قالت شركة صروف العالمية المملوكة لأمير سعودى، إنها تعتزم رفع دعوى أمام المحاكم السعودية على شركة كهرباء فرنسا (إى. دى. إف) المملوكة للدولة.

وأشارت صروف إلى ما وصفته بالتنفيذ الخاطئ من الشركة الفرنسية لاتفاق بين الجانبين على تأسيس كيان مشترك فى المملكة يعمل على تطوير مشروعات كهربائية.

وذكرت صروف، فى بيان أمس، الأحد، أنه من المقرر إقامة الدعوى فى الأيام المقبلة. ولم تكشف الشركة عن تفاصيل بخصوص النزاع قائلة إنه ينبغى عليها احترام سرية إجراءات قضية تحكيم بدأت بالفعل فى غرفة التجارة الدولية بناء على طلبها.

ويرأس الشركة الأمير بندر بن عبد الله آل سعود الذي تربطه صلة قرابة مباشرة بالعاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيز، رغم أن فرعه فى العائلة الملكية ليس فى قلب السلطة السياسية، ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من شركة إى. دى. إف بخصوص القضية أمس الأحد.

ومن المقرر أن يصل الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند وعدد من كبار المسئولين إلى السعودية فى وقت لاحق اليوم، لبحث قضايا دبلوماسية والعلاقات الاقتصادية مع مسئولين سعوديين.

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