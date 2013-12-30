مصر توقع مع "دانا بتروليوم" الإنجليزية اتفاقيتين للبحث عن البترول

وقع المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، مع باول بارينت رئيس شركة دانا بتروليم الإنجليزية بمصر، اتفاقيتين بتروليتين جديدتين، للبحث عن البترول والغاز فى منطقتى غرب الداخلة (1) و(2) بالصحراء الغربية باستثمارات تصل إلى 24 مليون دولار كحد أدنى ومنحة توقيع مليون دولار لحفر 4 آبار استكشافية جديدة.

وأكد الوزير فى بيان له، اليوم الاثنين، أن هناك تخطيطاً لإضافة المزيد من الاتفاقيات البترولية بإعتبارها تمثل حجر الزاوية فى النهوض بأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، وأن اتفاقيات شركة جنوب الوادى القابضة للبترول الجديدة امتدت إلى مناطق تقع فى أقصى جنوب مصر وغربها، وأيضاً فى المياه الاقتصادية فى البحر الأحمر، وذلك فى إطار تركيز وتكثيف الجهود لتحقيق التنمية الشاملة بجنوب الوادى.

وأوضح أن مناطق عمل شركة جنوب الوادى شهدت تطوراً ملحوظاً، وأنه يتم حالياً تكثيف أنشطة المسح السيزمى والمسح الجوى والمغناطيسى، من أجل توفير المعلومات الجيولوجية عن مناطق الجنوب التى لم تنل حظها المكثف من عمليات البحث خلال المائة عام الماضية، بما أدى إلى محدودية المعلومات المتاحة أمام الشركات العالمية للبحث عن البترول، من أجل جذب المزيد من هذه الشركات للعمل بهذه المناطق البكر.

جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تأتى فى إطار استكمال توقيع 21 اتفاقية بترولية جديدة تم إقرارها من السيد رئيس الجمهورية مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز لأول مرة منذ عام 2010، وأنه بتوقيع الاتفاقيتين الجديدتين يكون قطاع البترول قد انتهى حتى الآن من توقيع 20 اتفاقية بإجمالى استثمارات حدها الأدنى حوالى 698 مليون دولار، ومنح توقيع قدرها 5,120 مليون دولار لحفر 107 آبار استكشافية.

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