شركات المحمول تطالب بحل المشكلات مع "المصرية" قبل إصدار الرخصة

يجتمع اليوم مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، برئاسة المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمناقشة العديد من الموضوعات التى تخص القطاع وعلى رأسها الرخصة المتكاملة، وسط توقعات بأن يتم تحويل ملف الرخصة إلى مجلس الوزراء.

وقبل حسم الرخصة طالبت مصادر بشركات المحمول بضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه باجتماع مجلس إدارة الجهاز فى فبراير عام 2012، عندما تم الإعلان عن إصدار تراخيص موحدة للشركات الأربع الكبرى، حيث أكد أنه لن يتم تفعيل هذه الرخصة إلا بعد معالجة المشكلات العالقة بين الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول.

وأوضحت المصادر أنه لم يتم التوصل لاتفاق نهائى بشأن هذه المشكلات، على الرغم من تصريحات حكومية بذلك، مشيرة إلى أن هذا الأمر ربما يدفع الشركات الأم فى الخارج إلى التحكيم الدولى.

وطبقا لنص اجتماع 2012، الذى حصل عليه اليوم السابع، فقد قرر الجهاز انذاك بشان الـست نقاط محل الخلاف، تسوية جميع الممارسات غير التنافسية الموجودة حاليا والتى تنشا نتيجة عدم المساواة والتمييز، وإبرام اتفاقية ترابط بين شركة اتصالات واتصالات مصر، وإبرام اتفاقية بين الشركة المصرية للاتصالات والشركات الحاصلة على ترخيص تقديم خدمات الإتاحة داخل المجتمعات العمرانية المغلقة، وحل المشاكل المتعلقة بأسعار الترابط بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول، والترابط المرجعى فى التعامل بين المشغلين.

من جهة أخرى فقد أوضح وزير الاتصالات، إنه تم التوافق على أغلب المشكلات العالقة بين مشغلى المحمول الثلاث والشركة المصرية للاتصالات قبل طرح الرخصة الموحدة، مشيرًا إلى أنه لا يمكنه الإعلان عن الرخصة قبل اجتماع مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات غداً قبل معرفة ما سيقرره.

واستبعد الوزير، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تلجأ شركات المحمول العالمية والتى تمتلك حصص مسيطرة بالشركات الثلاث العاملة بمصر إلى التحكيم الدولى، مشيرا إلى أنه تم التوافق على جميع النقاط الخلافية بالتشاور معهم، وأن هناك عملا على أعلى مستوى احترافى قد تم بشأن الرخصة.

وتابع بالقول: "اجتماع مجلس إدارة الجهاز سيبحث موضوعات كثيرة على رأسها الرخصة المتكاملة، لكنه أشار إلى أنه لا يمكنه الإعلان عن الرخصة قبل معرفة ما يمكن أن ينتهى إليه اجتماع مجلس الإدارة فربما يكون هناك رأى آخر".

من جهة أخرى فقد رجحت مصادر بشركات المحمول لـ"اليوم السابع" أن يقوم مجلس إدارة الجهاز برئاسة وزير الاتصالات، بالإعلان عن تحويل ملف الرخصة لمجلس الوزراء ليحسم أمرها.

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