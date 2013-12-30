إصابة 3 من أفراد الأمن الداخلي وقوات الصاعقة بمدينة بنغازي جراء إطلاق النار عليهم

أصيب ثلاثة أفراد من الأمن الداخلي والقوات الخاصة “الصاعقة” بمدينة بنغازي الليبية اليوم الإثنين جراء إطلاق النار عليهم من قبل مسلحين .

وقالت فادية البرغثي الناطقة بإسم مستشفى الجلاء ببنغازي ، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إن أحد أفراد الشرطة ويدعى عبد الله محمد العقيلي ويعمل بنقطة الشرطة بالمستشفي أصيب برصاصة في رأسه من قبل مجهولين عند جزيرة حي السلام ، مشيرة إلي أنه أدخل الرعاية المركزة وحالته حرجة .

وعلى صعيد آخر ، ذكرت البرغثي أن أحد أفراد قوات الصاعقة ويدعى يوسف الشيخي حضر الي المستشفي جراء إصابته بطلق خرطوش بمنطقة “أبو عطني” من قبل مسلحين مجهولين وحالته جيدة .

وأشارت البرغثي الي وصول أحد أفراد الجيش ويدعى عماد المصراتي الي مستشفى “مركز 1200 ” مصابا بطلقات نارية أدخل على أثرها الي الرعاية المركزة وحالته حرجة .

أ ش أ