الامن العام يضبط 57 قطعة سلاح وتنفيذ 22 الف حكم وإعادة 18 سيارة

تمكن قطاع مصلحة الأمن العام على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع مديريات الأمن، وقوات الأمن المركزى خلال 24 ساعة، من ضبط ” 57″ قطعة سلاح نارى ، من بينهم بندقية آلية من الأسلحة المستولى عليها من المواقع الشرطية، وتنفيذ 22014 حكم قضائى متنوع وإعادة 18 سيارة مبلغ بسرقتها.

جاء هذا فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، قام قطاع مصلحة الأمن العام بتوجيه حملات أمنية وتفتيشية خلال يوم ، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى بكافة محافظات الجمهورية أسفرت جهودها عن ضبط عدد (56) قطعة سلاح نارى، وبندقية آلية من الأسلحة المستولى عليها من المواقع الشرطية، وضبط عدد (176) قطعة سلاح أبيض، وضبط سجين هارب.

كما تم إستهداف (5) بؤر إجرامية بمناطق ( أسيوط، وشمال سيناء)، بعدة حملات أمنية ضبط خلالها بندقية آلية، و(23) طلقة نارية، وقضية مخدرات.

كما ضبط (159) قضية مخدرات ضبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت (332,110 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش وزنت (2,916 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (227 جرام)، وكمية من مخدر الأفيون، وكمية من مخدر الفولة وزنت ( 50 جرام)، و(9818 ) قرص مخدر.

ايضاً تم ضبط (5) تشكيلات عصابية ضمت (12) متهم إرتكبوا ( 6 ) حوادث سرقة متنوعة، و(5) متهمين لقيامهم بإرتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه، وبحوزتهم (3) قطع سلاح أبيض.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (22014) حكم قضائى متنوع، كما تم ضبط (229) دراجة بخارية مخالفة، و(18) سيارة مُبلغ بسرقتها.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.