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9 قواعد لحضور حفلات رأس السنة

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9 قواعد لحضور حفلات رأس السنة 9 قواعد لحضور حفلات رأس السنة

أين ستقضين ليلة رأس السنة؟ في بيت أحد أصدقائك أم في أحد المطاعم؟ مع مَن؟ وماذا سترتدين في هذه المناسبة؟..
كلّ هذه الأسئلة تثير اهتمامك، عند اقتراب موعد سهرة رأس السنة.ولكنّ الأهمّ ألا تنسي بعض قواعد الاتيكيت في هذه الليلة والتي تطلعك عليها خبيرة الإتيكيت نادين ضاهر:
ـ تبدأ السهرة إجمالاً عند التاسعة مساءً وتنتهي عند الثانية بعد منتصف الليل.
ـ عند تلقيك دعوة معيّنة، عليك الردّ عليها بقبولها أو رفضها، في خلال 48 ساعة.
ـ يجب الحضور عند الموعد المحدّد، مع الحرص على عدم تغيير رأيك، إذا تلقيت دعوة أفضل احتراماً للداعين!
ـ عليك الالتزام باللباس المحدّد من قبل الداعين، وغالباً ما تكون أزياء هذه المناسبة رسميّة.
ـ من غير المستحبّ تبادل الهداية في ليلة رأس السنة.
ـ يحقّ لك الاستعلام عن المدعوّين إلى السهرة.
ـ إذا كنت الداعية، احرصي على عدم الانشغال عن ضيوفك في المطبخ وإعداد العشاء، وعليك أن تشعري الآخرين بالراحة، كأنهم موجودون في بيتهم!
ـ ويفضّل عدم اصطحاب الأطفال إلى سهرات رأس السنة.

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