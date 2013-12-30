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بالفيديو:أفكار لضيافة أنيقة في استقبال العام الجديد

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بالفيديو:أفكار لضيافة أنيقة في استقبال العام الجديد بالفيديو:أفكار لضيافة أنيقة في استقبال العام الجديد

تتنوّع الآراء حول كيفيّة الإحتفال بليلة رأس السنة، وفيما يرغب البعض في ارتياد المطاعم وأماكن السهر، يفضّل البعض الآخر استقبال أصدقائه وأقربائه في منزله، ضمن أجواء ممتعة ومريحة.ولمساعدتك في أفكار الضيافة، تطلعك مهندسة الديكور الداخلي جُمانة بدّور، على بعض الأواني، من غاليري "Ichanty":
ـ ثمة صوان متعددة الأحجام والطبقات، بعضها مصنوع من الزجاج ويدخل في تصميمه المرايا و"الدانتيلا"، تستعمل لتقديم جميع أنواع الحلوى.ويمكن توزيع هذه الصواني على الطاولة في الصالون أو على مائدة الطعام، ولا تتردّدي في تزيينها ببعض الشموع الملوّنة، التي تُضفي جاذبية على الديكور.
ـ يمكن أن يستخدم البعض منها لغرضي الضيافة من خلال الطبقتين اللتين تحملان الحلويات، والتزيين من خلال التحفة الفنية المصنوعة من القصدير واللتين تتكئان عليها، وهي تتماشى مع جميع طرز البيوت.
ـ يأتي البعض منها بطبقات عدة منفصلة عن بعضها، مصنوعة من "البورسلان"، يمكن تزيينه بالزجاجيات الفضّية والذهبية.

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