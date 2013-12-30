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تناول "المكسرات وصفار البيض والفواكه" لعلاج تشقق جلد الأظافر

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تناول "المكسرات وصفار البيض والفواكه" لعلاج تشقق جلد الأظافر تناول "المكسرات وصفار البيض والفواكه" لعلاج تشقق جلد الأظافر

تشقق الجلد حول الأظافر مشكلة قد تواجه، البعض منا دون الوقوف على الأسباب الحقيقية لحدوثها فتشقق الجلد حول الأظافر مشكلة مرضية تتطلب منك ضرورة معالجتها حتى لا يترتب عليها نزول دم من يديك.

يقول الدكتور وائل عز استشارى الأمراض الجلدية: تشقق الجلد حول الأظافر ربما كشف نقص بعض الفيتامينات بجسمك ويتطلب منك الوقوف لمعالجتها وقد يكون عدم الإكثار فى شرب الماء هو السبب الحقيقى فى حدوث ذلك وفى فصل الشتاء يكثر التشقق لدى عدد كبير من الأفراد بفعل التعرض للبرد الشديد أو الهواء الجاف.

لذا يفضل استخدام الكريمات المرطبة التى تحافظ على البشرة، وتقليل التعرض لأشعة الشمس قدر الإمكان حتى لا تصاب أصابعك بالجفاف مع الإكثار من وضع الأصابع داخل حمامات كريم وتدليكها خاصة المنطقة التى تكون حول الأصابع مع عدم تقليم الجلد الموجود حول الأظافر حتى لا يسبب ذلك مشاكل جلدية تضر الجسم والعناية بإزالة أى أوساخ موجودة حول الأظافر، لأن تلك الأوساخ من شأنها أن تكون فطريات والإكثار من تناول الأغذية الصحية المفيدة للأظافر كالمكسرات وصفار البيض والفواكه، فكل تلك الأطعمة من شأنها أن تقوى جلد الأظافر وتعالج العديد من الفيتامينات الناقصة بها وفى حال نزول دم من الجلد الموجود حول الأظافر عليك التوجه فورا باستشارة الطبيب.

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