أخبار عاجلة

الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين -
تعرف على مواعيد مقابلة المتقدمين لمسابقة عمال الأوقاف -
التعليم تعلن تعليمات رئاسة الوزراء بشأن امتحانات الثانوية العامة -
الرقابة الإدارية تكشف استعمال العنف بين أطفال إحدى دور الأيتام بالأقصر - صور -
انفراد إهدار شركة «المترو» لقطار مكيف -
بالصور- لحظة رومانسية على حلبة مصارعة بطلها "جون سينا" وصديقته -
الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا -
بالمستندات.. دفاع المتهم بسرقة "الشيكولاتة" يقدم 5 دفوع قانونية لبراءة موكله -
مصدر أمني: ضبط موظف بوحدة مرور منشأة ناصر تعمده تعطيل التراخيص للحصول على رشوة -
نائب رئيس مجلس الدولة: 575 مستشاراً سجلوا بالجمعية العمومية الطارئة حتى الآن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

المتحدث العسكري يستعرض تدريبات الجيش في ديسمبر

  • مصر
  • 12
Google+ Print
المتحدث العسكري يستعرض تدريبات الجيش في ديسمبر المتحدث العسكري يستعرض تدريبات الجيش في ديسمبر

نشر المتحدث العسكري، عقيد أركان حرب أحمد محمد علي، صباح الإثنين، في صفحته على «فيس بوك»، يستعرض الأنشطة التدريبية للجيش خلال ديسمبر الجاري.

وكتب المتحدث العسكري: «مع اقتراب نهاية عام 2013، وعلى الرغم مما شهدته من أحداث وواجهته من تحديات، والتي تحملت خلالها قواتكم المسلحة الكثير من الأعباء، إلا أنها كما عاهدتكم تحافظ على استعدادها وكفاءتها القتالية للقيام بجميع مهامها الرئيسية بمهنية واحتراف».

وقال: «يشرفني أن أشارك حضراتكم بفيديو لمجمل فعاليات الأنشطة التدريبية القتالية للقوات المسلحة خلال ديسمبر الجاري، بحضور الفريق أول عبدالفتاح ، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي».

وأضاف: «ننتهز هذه الفرصة لتوجيه شكر القوات المسلحة إلى أبنائها المشاركين في تلك الأنشطة، ولهم من مصر ومن قواتها المسلحة وافر الشكر والتقدير والاعتزاز، ونجدد عهدنا لشعب مصر العظيم بأن تبقى القوات المسلحة هي الدرع الواقية لمصرنا الحبيبة، وسيبذل أبناؤها كل الجهد من أجل أن يظل الوطن حرًا وآمنًا، وستبقى رايات مصر دائمًا عالية خفاقة» .

واختتم: «كل عام ونحن جميعًا، شعبًا وجيشًا، يد واحدة، وقلب واحد، وإرادة واحدة من أجل مصر الحرية والكرامة والقوة والمنعة».

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

// ]]>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين

الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين

البابا فرنسيس يلتقي السيسي والطيب وتواضروس 28 إبريل

البابا فرنسيس يلتقي السيسي والطيب وتواضروس 28 إبريل

«الدولية للصناعات الغذائية» ترفع استثماراتها في مصر لمليار جنيه

«الدولية للصناعات الغذائية» ترفع استثماراتها في مصر لمليار جنيه

سفير إسرائيلي عن «زيارة السيسي»: صفحة جديدة بين القاهرة وواشنطن

سفير إسرائيلي عن «زيارة السيسي»: صفحة جديدة بين القاهرة وواشنطن