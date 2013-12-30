المتحدث العسكري يستعرض تدريبات الجيش في ديسمبر

نشر المتحدث العسكري، عقيد أركان حرب أحمد محمد علي، صباح الإثنين، فيديو في صفحته على «فيس بوك»، يستعرض الأنشطة التدريبية للجيش خلال ديسمبر الجاري.

وكتب المتحدث العسكري: «مع اقتراب نهاية عام 2013، وعلى الرغم مما شهدته مصر من أحداث وواجهته من تحديات، والتي تحملت خلالها قواتكم المسلحة الكثير من الأعباء، إلا أنها كما عاهدتكم تحافظ على استعدادها وكفاءتها القتالية للقيام بجميع مهامها الرئيسية بمهنية واحتراف».

وقال: «يشرفني أن أشارك حضراتكم بفيديو لمجمل فعاليات الأنشطة التدريبية القتالية للقوات المسلحة خلال ديسمبر الجاري، بحضور الفريق أول عبدالفتاح السيسي، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي».

وأضاف: «ننتهز هذه الفرصة لتوجيه شكر القوات المسلحة إلى أبنائها المشاركين في تلك الأنشطة، ولهم من مصر ومن قواتها المسلحة وافر الشكر والتقدير والاعتزاز، ونجدد عهدنا لشعب مصر العظيم بأن تبقى القوات المسلحة هي الدرع الواقية لمصرنا الحبيبة، وسيبذل أبناؤها كل الجهد من أجل أن يظل الوطن حرًا وآمنًا، وستبقى رايات مصر دائمًا عالية خفاقة» .

واختتم: «كل عام ونحن جميعًا، شعبًا وجيشًا، يد واحدة، وقلب واحد، وإرادة واحدة من أجل مصر الحرية والكرامة والقوة والمنعة».

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

// ]]>