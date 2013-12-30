أعلنت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي تفعيل كاميرات قطع الإشارة الضوئية في عشرة تقاطعات بأبوظبي، ليصل عدد التقاطعات التي تم فيها تفعيل تلك الأنظمة إلى 36 تقاطعاً بمدينة أبوظبي للمرحلة الأولى من مشروع تركيب نظام مراقبة الحركة المرورية على التقاطعات بالإمارة، ضمن توظيف أحدث أنظمة الرقابة الآلية في إطار استراتيجية السلامة المرورية لشرطة أبوظبي؛ وأولوية جعل الطرق أكثر أمناً.

وذكر العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، مدير مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، أن كاميرات المراقبة على التقاطعات بأبوظبي تعمل بتقنية وكفاءة عالية وشمولية باستخدام الأشعة تحت الحمراء بدون "فلاش" لتصوير المخالفين.

وأوضح أن تلك الكاميرات تتميز بأنها حرارية "ثلاثية الأبعاد" تغطي مايزيد عن خمس حارات في كل اتجاه وتقوم بعدة وظائف منها قراءة جميع لوحات المركبات العابرة، والتعرف على عدد المركبات العابرة وتصنيفها وقراءة متوسط سرعة الشارع، والتعرف على عدد واتجاهات المشاة اثناء الاشارة الضوئية الحمراء والخضراء، مشيراً إلى أن النظام الذي باشرت المديرية تنفيذه من بداية عام 2012 يتم بموجبه تركيب كاميرات المراقبة في ما يزيد عن 150 تقاطعاً بكل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية.

وبين المخالفات التي يتم رصدها من خلال أنظمة المراقبة على التقاطعات، وتشمل محالفات قطع الإشارة الضوئية الحمراء والاستخدام الخاطئ لمسارات الحركة, ووقوف المركبات على خطوط عبور المشاة, وتجاوز السرعات المقررة, ومخالفة المركبات المتجاوزة في التقاطعات, والمركبات التى تقوم بالانعطاف او الالتفاف الكامل إلى اليسار من غير الحارات المخصصة.

ودعا الحارثي قائدي المركبات على التقاطعات الى ضرورة الالتزام بقانون السير والمرور والانتباه وخفض السرعات، وعدم عرقلة حركة السير والمرور على التقاطعات من خلال الالتفاف من غير الحارات المقررة وإعاقة حركة عبور المشاة بالوقوف فى خطوط عبور المشاة.

وقال إن كاميرات المراقبة على التقاطعات تعتبر من الأنظمة المرورية الحديثة بما يمكن من إجراء تقييم مستمر للحالة الهندسية للتقاطعات، وتأثيرها على السلامة المرورية, ووقوع الحوادث المرورية, كما يتميز النظام بالربط مع نظام البلاغات والرسائل النصية وأنظمة الرسائل المتغيرة على الطريق، كما أنه يمثل واحداً من أهم مشاريع تحسين السلامة المرورية (الهندسة – التوعية - الضبط – التقييم - سرعة الاستجابة ).

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