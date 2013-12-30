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السفارة المصرية بالرياض تعلن عن شروط التصويت على الدستور

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السفارة المصرية بالرياض تعلن عن شروط التصويت على الدستور السفارة المصرية بالرياض تعلن عن شروط التصويت على الدستور

أعلنت سفارة جمهورية العربية بالرياض، عن بدء التصويت على الدستور خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير 2014 ، من الساعة التاسعة صباحا إلى التاسعة مساءا بمقر السفارة المصرية بالرياض فى حى السفارات.

وأكدت السفارة على ضرورة حمل الناخب إما بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر المميكن ، كما يجب أن يكون الناخب مسجلا بقوائم الناخبين بلجنة الرياض ، علما بأن 2 ديسمبر 2013 ، كان آخر موعد للتسجيل فى هذه القوائم على الموقع الالكترونى الخاص باللجنة العليا للانتخابات على الانترنت.

وقالت السفارة إنه من الضرورى على الناخب أن يكون حاملا لبطاقة بيانات التصوت والتى يتم الحصول عليها من موقع التسجيل ، بالإضافة إلى عدم قبول التصويت عبر البريد والالتزام بالحضور الشخصى إلى مقر السفارة للتصويت.

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