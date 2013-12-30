دراسة: إفريقيا أصبحت محورا جديدا للسيارات الفاخرة

كتب : أ ش أ الإثنين 30-12-2013 10:22

انتشرت السيارات الفاخرة والفارهة في العديد من شوارع القارة الافريقية مثل شوارع أبيدجان، حيث لم يعد هذا مشهدا غريبا أو غير مألوف بل أصبح من الأمور التي اعتاد عليها الكثيرون من مواطني الدول الإفريقية الذي يعد مؤشرا على تنامي ظهور طبقة الأثرياء في إفريقيا.

وأوضحت دراسة أن أقل سيارة فاخرة لا تقل ثمنها عن 10 آلاف يورو وهو مايمثل الحد الأدنى لعقود العمل في ساحل العاج، وحتى بعد أن كان في الآونة الأخيرة لترتفع إلى 60% بمعدل 60 ألف فرنك إفريقي.

تتكدس السيارات الفاخرة والفارهة في العديد من الشوارع الإفريقية أكثر مما كانت عليه في أربعين دولة غنية في العواصم الأوروبية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه الدراسة إلى أن الأفارقة الأثرياء يحبون بشدة المركبات الفارهة خاصة ذات الدفع الرباعي.

وتشير البيانات إلى أنه في الجابون 70% من إجمالي السيارات هي من السيارات الفارهة خاصة سيارات الدفع الرباعي معظمها من الموديلات اليابانية وذلك وفقا للاتحاد مستوردي السيارات الفارهة في الجابون.