محمد بن راشد يصدر مرسوما بإنشاء "مؤسسة مصبّح الفتان الخيريّة"

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء " رعاه الله " مرسوما بإنشاء " مؤسسة مصبح الفتان الخيرية " كمؤسسة ذات شخصية معنوية مستقلة برأس مال قدره / 25 / مليون درهم مدفوعة بالكامل من المؤسس وهو معالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

و نص المرسوم رقم / 47 / لسنة 2013 على أن تتمتع المؤسسة بالأهلية الكاملة للتصرف في حدود أهدافها والأحكام الواردة في هذا المرسوم والوثيقة التأسيسية الملحقة به حيث تهدف المؤسسة إلى تقديم الخدمات الخيرية والإنسانية والثقافية وغيرها من الخدمات ذات النفع العام داخل الدولة وخارجها.

> وتنظم المؤسسة وتدار وفقا لأحكام هذا المرسوم والوثيقة التأسيسية وأية تعديلات تطرأ عليها فيما يتولى المؤسس السلطة العليا في المؤسسة والإشراف الكامل عليها واعتماد جميع قراراتها ويكون للمؤسسة " مجلس أمناء " يتألف من أعضاء لا يقل عددهم عن ستة ولا يزيد على تسعة .

وتضمن المرسوم تشكيل المجلس الأول برئاسة السيد رائد مصبح راشد الفتان وعضوية كل من .. راشد مصبح راشد الفتان نائبا للرئيس ومحمد ورائدة وهند ولطيفة مصبح راشد الفتان.

ولتحقيق أهدافها تعمل المؤسسة وفقا للمادة الرابعة من المرسوم على إنشاء والمساهمة في إنشاء ودعم المساجد والمراكز الثقافية الإسلامية ومراكز البحوث الإسلامية والمؤسسات التي تهتم بتنمية الوعي بالتراث الإسلامي والحضارة الإسلامية وإبراز دورها في الحضارة الإنسانية..إضافة إلى المساهمة في تأسيس ودعم المؤسسات التعليمية على اختلاف أنواعها ودرجاتها ومراكز البحث العلمي والمكتبات العامة وتوفير المنح الدراسية والبحثية للدارسين والباحثين ودعم جهود الترجمة والنشر.

وتسهم المؤسسة أيضا في تأسيس ودعم المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز التأهيل وتوفير المساعدات الطبية والعلاجية للمحتاجين بجانب المساهمة في تأسيس ودعم المشروعات السكنية ذات الطابع الخيري ودور الأيتام والمسنين ودور حضانة الأطفال ومراكز العناية بذوي الإعاقة..فضلا عن المساهمة في المشروعات التي تهدف إلى حماية البيئة والمحافظة عليها وإنشاء وتنظيم جوائز باسم المؤسس لتكريم العلماء والباحثين والمفكرين في كافة مجالات العلم والفكر والآداب.

> ومنح المرسوم المؤسسة صلاحية إنشاء الشركات والمؤسسات لغايات تحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا المرسوم وفقا للتشريعات السارية في الإمارة والإجراءات المعمول بها لدى دائرة التنمية الاقتصادية .. بجانب المساهمة في المشروعات التي تهدف إلى توفير العوائد المالية للمؤسسة لتمكينها من تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا المرسوم والمشاركة في دعم أية مشاريع أو أعمال تتماشى أغراضها مع أهداف المؤسسة .

> ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية.