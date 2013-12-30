محمد بن راشد يصدر مرسوما بتشكيل مجلس إدارة "مؤسسة دبي العالمية"

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء " رعاه الله " بصفته حاكما لإمارة دبي..مرسوما بتشكيل مجلس إدارة " مؤسسة دبي العالمية " .. برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات.

ونص المرسوم رقم / 46 / لسنة 2013 على أن يضم مجلس إدارة المؤسسة في عضويته كلا من..معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي وسعادة عبدالرحمن صالح آل صالح مدير عام دائرة المالية في دبي وسعادة حمد مبارك بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي والسيد سعدي عبدالرحيم حسن الرئيس والسيد سوني ونج تشانغ على أن يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.