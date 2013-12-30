أخبار عاجلة

الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين -
تعرف على مواعيد مقابلة المتقدمين لمسابقة عمال الأوقاف -
التعليم تعلن تعليمات رئاسة الوزراء بشأن امتحانات الثانوية العامة -
الرقابة الإدارية تكشف استعمال العنف بين أطفال إحدى دور الأيتام بالأقصر - صور -
انفراد إهدار شركة «المترو» لقطار مكيف -
بالصور- لحظة رومانسية على حلبة مصارعة بطلها "جون سينا" وصديقته -
الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا -
بالمستندات.. دفاع المتهم بسرقة "الشيكولاتة" يقدم 5 دفوع قانونية لبراءة موكله -
مصدر أمني: ضبط موظف بوحدة مرور منشأة ناصر تعمده تعطيل التراخيص للحصول على رشوة -
نائب رئيس مجلس الدولة: 575 مستشاراً سجلوا بالجمعية العمومية الطارئة حتى الآن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

محمد بن راشد يصدر مرسوما بتشكيل مجلس إدارة "مؤسسة دبي العالمية"

Google+ Print
محمد بن راشد يصدر مرسوما بتشكيل مجلس إدارة "مؤسسة دبي العالمية" محمد بن راشد يصدر مرسوما بتشكيل مجلس إدارة "مؤسسة دبي العالمية"

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء " رعاه الله " بصفته حاكما لإمارة دبي..مرسوما بتشكيل مجلس إدارة " مؤسسة دبي العالمية " .. برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات.

ونص المرسوم رقم / 46 / لسنة 2013 على أن يضم مجلس إدارة المؤسسة في عضويته كلا من..معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي وسعادة عبدالرحمن صالح آل صالح مدير عام دائرة المالية في دبي وسعادة حمد مبارك بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي والسيد سعدي عبدالرحيم حسن الرئيس والسيد سوني ونج تشانغ على أن يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية